В Перми женщины в кокошниках на Дне народного единства установили рекорд РФ, выстроившись в виде огромного триколора. По словам организаторов, к флешмобу готовились больше полугода.
«Рекорд был официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр Рекордов России — самый авторитетный регистратор рекордов страны, также называемый „Книгой рекордов России“», — написано на сайте агентства регистрации достижений. В акции приняли участие 200 женщин.
Идея провести патриотический флешмоб принадлежит главе медицинского центра «Славица» Галине Пономаревой. По ее словам, кокошники участницы изготавливали с февраля по октябрь.
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