06 ноября 2024

Патриотический перформанс: две сотни пермячек установили рекорд России. Фото, видео

В Перми женщины в кокошниках выстроились в виде флага ко Дню народного единства
© Служба новостей «URA.RU»
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Акцию приурочили ко Дню народного единства (архивное фото)
Акцию приурочили ко Дню народного единства (архивное фото) Фото:

В Перми женщины в кокошниках на Дне народного единства установили рекорд РФ, выстроившись в виде огромного триколора. По словам организаторов, к флешмобу готовились больше полугода.

«Рекорд был официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр Рекордов России — самый авторитетный регистратор рекордов страны, также называемый „Книгой рекордов России“», — написано на сайте агентства регистрации достижений. В акции приняли участие 200 женщин.

Идея провести патриотический флешмоб принадлежит главе медицинского центра «Славица» Галине Пономаревой. По ее словам, кокошники участницы изготавливали с февраля по октябрь.

Рекорд был официально подтвержден
Рекорд был официально подтвержден
Фото:

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В Перми женщины в кокошниках на Дне народного единства установили рекорд РФ, выстроившись в виде огромного триколора. По словам организаторов, к флешмобу готовились больше полугода. «Рекорд был официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесен в Реестр Рекордов России — самый авторитетный регистратор рекордов страны, также называемый „Книгой рекордов России“», — написано на сайте агентства регистрации достижений. В акции приняли участие 200 женщин. Идея провести патриотический флешмоб принадлежит главе медицинского центра «Славица» Галине Пономаревой. По ее словам, кокошники участницы изготавливали с февраля по октябрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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