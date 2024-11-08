В ХМАО назвали вакансии, куда проще устроиться на работу

В Ханты-Мансийском автономном округе интерес работодателей больше всего вырос к работникам сферы искусства, развлечений и массмедиа. Также местные компании стали активно искать административный персонал.
«Количество вакансий в профобласти искусства, развлечений и массмедиа, по сравнению с предыдущим месяцем, в ХМАО выросло на 30%», — следует из статистики HeadHunter. Югорские работодатели также стали на 26% чаще искать административные кадры. А интерес к домашнему и обслуживающему персоналу вырос на 11%.
Хуже всего ситуация с вакансиями обстоит в сфере стратегии, инвестиций и консалтинга. За месяц интерес работодателей в этой профессиональной области упал на 26%. Также югорские компании меньше нуждаются в юристах, продажниках и сотрудниках сферы автобизнеса, где спрос снизился на 9%.
Ранее URA.RU рассказывало, что за октябрь зарплаты в ХМАО выросли более чем на 7%. Югорские компании в среднем стали платить сотрудникам почти 85 тысяч рублей в месяц.
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