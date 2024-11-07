Лукашенко назвал Камалу Харрис героической женщиной и попросил ее не плакать

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Лукашенко призвал Харрис не плакать из-за поражения на президентских выборах в США
Лукашенко призвал Харрис не плакать из-за поражения на президентских выборах в США Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, которая потерпела поражение на прошедших выборах, является героической женщиной. Белорусский лидер также призвал ее не расстраиваться и не плакать из-за результатов выборов. 

«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему не относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа. Камала... Камала героическая женщина, ей не надо плакать», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство «БЕЛТА». 

Также белорусский лидер добавил, что в Штатах еще «не созрели» для того, чтобы избрать на пост президента женщину. Отставание в голосах у Харрис и ее победившего оппонента Трампа незначительное, отметил Александр Лукашенко. 

Действующий глава США Джо Байден объяснил, почему Камала Харрис проиграла на выборах. По его словам, она была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, когда сам Байден вышел из нее из-за состояния здоровья. Однако вице-президент США продолжит вести политическую борьбу. 

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, которая потерпела поражение на прошедших выборах, является героической женщиной. Белорусский лидер также призвал ее не расстраиваться и не плакать из-за результатов выборов.  «Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему не относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа. Камала... Камала героическая женщина, ей не надо плакать», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство «БЕЛТА».  Также белорусский лидер добавил, что в Штатах еще «не созрели» для того, чтобы избрать на пост президента женщину. Отставание в голосах у Харрис и ее победившего оппонента Трампа незначительное, отметил Александр Лукашенко.  Действующий глава США Джо Байден объяснил, почему Камала Харрис проиграла на выборах. По его словам, она была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, когда сам Байден вышел из нее из-за состояния здоровья. Однако вице-президент США продолжит вести политическую борьбу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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