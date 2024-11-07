Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, которая потерпела поражение на прошедших выборах, является героической женщиной. Белорусский лидер также призвал ее не расстраиваться и не плакать из-за результатов выборов.
«Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему не относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа. Камала... Камала героическая женщина, ей не надо плакать», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство «БЕЛТА».
Также белорусский лидер добавил, что в Штатах еще «не созрели» для того, чтобы избрать на пост президента женщину. Отставание в голосах у Харрис и ее победившего оппонента Трампа незначительное, отметил Александр Лукашенко.
Действующий глава США Джо Байден объяснил, почему Камала Харрис проиграла на выборах. По его словам, она была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, когда сам Байден вышел из нее из-за состояния здоровья. Однако вице-президент США продолжит вести политическую борьбу.
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