Шок и слезы демократов, Европа «кричит от ярости»: что мировые СМИ пишут о победе Трампа

Байден дал комментарий насчет поражения Харрис на выборах в США

07 ноября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Победа Трампа стала демократическим переворот в США, пишет The Independent Фото: Evan Vucci/AP/TASS новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году В США прошли 60-е президентские выборы, в которых победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Однако реакция в мире на это событие значительно отличается — некоторые поддерживают Трампа, а другие обеспокоены дальнейшей судьбой политической системы США. Как отреагировал мир на победу Дональда Трампа на выборах в США, что пишут о нем и вице-президенте Камале Харрис — в материале URA.RU. Что пишут о Дональде Трампе в СМИ Новость по теме Кто поздравил Трампа с победой на выборах в США НАТО и Европа: в альянсе и европейских странах недовольны победой Дональда Трампа. В частности, свои недовольства высказывают страны-члены НАТО, выступающие за ведение боевых действий, и глобалисты. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что республиканец и объединение БРИКС уничтожат «ястребов НАТО» и сведут к нулю существование альянса. Reuters: укрепление доллара после избрания Трампа президентом может оказать давление на Банк Японии с целью коррекции процентных ставок в декабре. Это связано с необходимостью предотвращения дальнейшего ослабления иены, которая может опуститься до минимальных значений за последние три десятилетия. Экономический рост в США произошел на фоне ожиданий от сокращения налогов и импортных пошлин. Однако в то же время подобное увеличило беспокойство по поводу возможной инфляции. Трамп выступил перед сторонниками на вечеринке в ночь выборов в конференц-центре Палм Бич Фото: Jeff Roberson/AP/TASS The Independent: победа Дональда Трампа стала символом демократического изменения в стране. Она отражает различные общественные настроения: опасения по поводу экономической ситуации, вопросы иммиграции, ущемление избирательных прав, религиозный фундаментализм, расизм, сексизм и недовольство действиями демократической партии и ее неолиберальной политикой в широком спектре вопросов. Особое внимание обращается на количество американцев, выразивших тревогу по поводу состояния демократии в США, учитывая известное пренебрежение Трампом демократическими принципами. Financial Times: Дональд Трамп получит 20 января статус не только самого возрастного президента США, вступающего в должность, но и первого осужденного преступника, который будет работать в Овальном кабинете. В настоящее время он отмечает свой второй президентский срок, который, возможно, он не ожидал. «Когда его победа стала очевидной, Трамп, казалось, был удивлен масштабами своего политического возрождения», — говорится в материале . На выступлении Трампа в Палм-Бич его пришли поддержать множество сторонников Фото: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/TASS Foreign Policy: в НАТО подтверждают, что ситуация для украинского конфликта осложняется из-за победы Трампа на американских выборах. Также тревогу вокруг Украины увеличивают заявления республиканца, касательно этой темы. Он хочет начать мирные переговоры между страной и Россией и завершить конфликт. CNN: Республиканская партия находится под полным влиянием Дональда Трампа, а противники его курса внутри партии были окончательно отстранены от работы. При возможном возвращении в Белый дом Трамп будет опираться как на предыдущий опыт управления США, так и на чувство обиды, вызванное, по его мнению, предательством системы. Те, кто ранее могли сдерживать его импульсы, включая бывших руководителей администрации, министров обороны, советников по национальной безопасности и правосудию, отвергли Дональда Трампа. Они обвинили его в некомпетентности и неадекватности. На место отстраненных политиков пришли новые советники и чиновники, которые не стремятся ограничивать республиканца. «Вместо того, чтобы выступать в качестве оплота против него [Трампа], те, кто работает на Трампа в этот раз, разделяют его взгляды и намерены придерживаться крайних обещаний, которые он дал как кандидат», — говорится в материале . Новость по теме Кто в мире выиграет и проиграет от прихода Трампа к власти: Bloomberg собрало рейтинг стран Реакция миллиардеров от Foreign Policy: американские миллиардеры и руководители ведущих технологических компаний поздравили Дональда Трампа с победой на выборах. Среди первых отреагировал основатель Amazon и владелец Washington Post Джефф Безос. Он поздравил Дональда Трампа с «впечатляющим политическим возвращением» и пожелал ему успехов в объединении США. Особо активной поддержкой республиканца отличился генеральный директор и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Он не только пожертвовал свыше 100 миллионов долларов на кампанию по переизбранию Трампа, но и активно участвовал в его мероприятиях. Есть слухи, что он может получить должность в новой администрации США. Среди других заметных сторонников Трампа из Кремниевой долины — соучредитель Palantir Джо Лонсдейл и венчурные капиталисты Марк Андриссен и Бен Горовиц. Среди воздержавшихся от явного политического активизма в период выборов оказались генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Apple Тим Кук и гендиректор Google Сундар Пичаи. Кроме того, в их число вошли гендиректор Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Сторонники Трампа радовались его победе Фото: Zuma\TASS Axios: «Демократы начали выцарапывать друг другу глаза», — говорится в материале. Конгрессмен Том Суоцци призвал спрашивать, не как могут американцы голосовать за такого политика, как Дональд Трамп, а интересоваться, почему люди выбрали его. Он подчеркнул необходимость «начать прислушиваться к народу», ведь «люди устали от экстремизма». Суоцци не исключил, что его «побьют» за подобные заявления, сделанные после голосования. Также один из членов палаты представителей на условиях анонимности рассказал Axios, что в основном в итогах выборов винят Камалу Харрис. Однако никто не уверен, что нынешний глава США Джо Байден, снявшийся с президентской гонки, одержал бы победу. Другой конгрессмен считает, что Харрис мало взаимодействовала с умеренным крылом партии, а Байден виноват в том, что слишком поздно отказался от выдвижения. Однако сам Джо Байден при этом заявил, что вице-президент США проиграла выборы, потому что была вынуждена вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, Харрис продолжит вести политическую борьбу. The Guardian: США сошли с ума. Bloomberg: после победы Трампа десять самых богатых людей мира увеличили свой доход на рекордные 64 миллиарда долларов. NBC News: победа республиканца заставила демократов задуматься о причинах своего поражения. Что пишут о Камале Харрис Сторонники Камалы Харрис после ее поражения на выборах плакали и поддерживали кандидата от демократов Фото: Susan Walsh/AP/TASS Politico: Камала Харрис надеется стать лидером сопротивления. Его Демократическая партия сможет оказывать в период президентства Дональда Трампа. The Guardian: сторонники вице-президента США шокированы. Они выразили свое горе и разочарование, размышляя о мучительных часах с момента объявления результатов президентских выборов. Reuters: демократы в США разгневаны итогами выборов. Они обвиняют во всем Джо Байдена после поражения Камалы Харрис. Реакция миллиардеров: среди сторонников Камалы Харрис находились техасский миллиардер и владелец баскетбольной команды НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан, а также сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. Второй опубликовал обширное сообщение на LinkedIn и в соцсети X, в котором выразил надежду на то, что Дональд Трамп не будет заниматься политическими репрессиями, проявлять коррупцию, отдавая предпочтения бизнесу или внешней политике, и не введет устаревшую тарифную систему 19-го века. Подобное обещание он дал во время предвыборной кампании. Марк Кьюбан в своем сообщении был более сдержан. В соцсети X он написал: «Поздравляю Дональд Трамп. Выигрыш был заслужен и справедлив».

