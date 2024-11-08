08 ноября 2024

Врачи в ХМАО спасли пациентку с редкой опухолью в сердце. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция была проведена, так как существовал риск летального исхода
Операция была проведена, так как существовал риск летального исхода Фото:

В Ханты-Мансийске в окружном кардиоцентре медики успешно прооперировали пациентку с редкой доброкачественной опухолью в сердце. В депздраве Югры сообщили, что встречаются с такими патологиями до семи раз в год.

«24-летняя женщина пришла на консультативный прием в Окружной кардиологический диспансер. Была обнаружена миксома — редкое доброкачественное новообразование в полости сердца. Кардиохирурги ОКД встречаются с подобными случаями 5-7 раз в год», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Размеры опухоли составляли 3,7 на 2,8 сантиметра. Она занимала больше половины левого предсердия. По форме новообразование на снимке КТ напоминала цветок. В ведомстве отметили, что несмотря на то, что опухоль доброкачественная, риск осложнений без операции был очень велик, вплоть до летального исхода.

Врачи Нижневартовской окружной больницы провели сложную операцию 71-летней пациентке с врождённым зеркальным расположением внутренних органов. У женщины обнаружили опухоль головки поджелудочной железы, которая сдавливала желчные протоки и вызвала механическую желтуху.

Опухоль по форме напоминала цветок
Опухоль по форме напоминала цветок
Фото:

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В Ханты-Мансийске в окружном кардиоцентре медики успешно прооперировали пациентку с редкой доброкачественной опухолью в сердце. В депздраве Югры сообщили, что встречаются с такими патологиями до семи раз в год. «24-летняя женщина пришла на консультативный прием в Окружной кардиологический диспансер. Была обнаружена миксома — редкое доброкачественное новообразование в полости сердца. Кардиохирурги ОКД встречаются с подобными случаями 5-7 раз в год», — сообщается в telegram-канале ведомства. Размеры опухоли составляли 3,7 на 2,8 сантиметра. Она занимала больше половины левого предсердия. По форме новообразование на снимке КТ напоминала цветок. В ведомстве отметили, что несмотря на то, что опухоль доброкачественная, риск осложнений без операции был очень велик, вплоть до летального исхода. Врачи Нижневартовской окружной больницы провели сложную операцию 71-летней пациентке с врождённым зеркальным расположением внутренних органов. У женщины обнаружили опухоль головки поджелудочной железы, которая сдавливала желчные протоки и вызвала механическую желтуху.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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