В НАТО удивились тому, что ВКС России все еще получают истребители Су-35 и Су-57

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия до сих пор получает истребители Су-57 и Су-35С от ОАК
Россия до сих пор получает истребители Су-57 и Су-35С от ОАК Фото:

В Североатлантическом альянсе удивились тому, что, несмотря на санкции, российской стороне были поставлены истребители Су-35С и Су-57. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила новые партии истребителей Су-57 и Су-35С Воздушно-космическим силам России», — говорится в материале. Отмечается, что, несмотря на санкции и ограничения в производстве, поставками истребителей ОАК пытается усилить военно-воздушную мощь российских военных.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о получении партии многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++ и истребителей Су-57 пятого поколения. Все истребители прошли необходимые этапы подготовки и проверку российскими летчиками. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Североатлантическом альянсе удивились тому, что, несмотря на санкции, российской стороне были поставлены истребители Су-35С и Су-57. Об этом сообщает издание The National Interest. «Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила новые партии истребителей Су-57 и Су-35С Воздушно-космическим силам России», — говорится в материале. Отмечается, что, несмотря на санкции и ограничения в производстве, поставками истребителей ОАК пытается усилить военно-воздушную мощь российских военных. Ранее в Минобороны РФ сообщили о получении партии многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++ и истребителей Су-57 пятого поколения. Все истребители прошли необходимые этапы подготовки и проверку российскими летчиками. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...