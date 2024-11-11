Объединенная авиастроительная компания (ОАК) передала Минобороны РФ новую партию истребителей Су-57 пятого поколения и многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Ростех».
«Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России очередную партию новых самолетов Су-57 и Су-35С», — написали на сайте «Ростеха». Переданные истребители прошли все необходимые этапы подготовки, включая полный цикл заводских испытаний и проверку летчиками Минобороны в различных режимах.
Также отмечается, что самолеты уже совершили перелет на аэродром базирования, что подтверждает их готовность к эксплуатации. В дополнение к сообщению о передаче истребителей в «Ростехе» подчеркнули продолжение ритмичной работы по выполнению государственных обязательств.
«Предприятия ОАК продолжают ритмичную работу по выполнению своих обязательств. До конца года будут поставлены очередные партии самолетов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Машины находятся на разных этапах производства и испытаний», — сказал гендиректора ОАК Вадима Бадехи.
Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия впервые продемонстрирует за пределами страны новейшие управляемые ракеты и авиационные бомбы, предназначенные для истребителя пятого поколения Су-57Э, а также вооружение для разведывательно-ударного вертолета Ка-52Э. Показ оборудования пройдет в рамках Международной авиационно-космической выставки Airshow China 2024, которая будет организована в Чжухае с 12 по 17 ноября, пишет RT.
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