Пермские власти потратят более двух миллионов на ликвидацию стихийной свалки

В поселке Сарс Октябрьского городского округа Пермского края власти запланировали ликвидацию незаконной свалки. Подрядчика ищут через электронные торги с начальной и максимальной ценой контракта более двух миллионов рублей.
«Проведение работ по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в 670 метрах в северо-западном направлении от поселка Сарс. Заказчик — МКУ „Управление капитального строительства Октябрьского городского округа Пермского края“. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Его копия имеется в распоряжении URA.RU.
В документе уточняется, что в перечень работ входят ручная погрузка мусора в машины и перевозка его на разрешенное место хранения. Соответствующую услугу по условиям контракта необходимо оказать до 6 декабря 2024 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на конец 2023 года оставались неликвидированными десятки несанкционированных свалок. Такие данные привел в своем статистическом отчете Роспотребнадзор.
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