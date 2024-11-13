13 ноября 2024

Пермские власти потратят более двух миллионов на ликвидацию стихийной свалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка находится рядом с пермским поселком Сарс
Свалка находится рядом с пермским поселком Сарс Фото:

В поселке Сарс Октябрьского городского округа Пермского края власти запланировали ликвидацию незаконной свалки. Подрядчика ищут через электронные торги с начальной и максимальной ценой контракта более двух миллионов рублей.

«Проведение работ по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в 670 метрах в северо-западном направлении от поселка Сарс. Заказчик — МКУ „Управление капитального строительства Октябрьского городского округа Пермского края“. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Его копия имеется в распоряжении URA.RU.

В документе уточняется, что в перечень работ входят ручная погрузка мусора в машины и перевозка его на разрешенное место хранения. Соответствующую услугу по условиям контракта необходимо оказать до 6 декабря 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на конец 2023 года оставались неликвидированными десятки несанкционированных свалок. Такие данные привел в своем статистическом отчете Роспотребнадзор.

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В поселке Сарс Октябрьского городского округа Пермского края власти запланировали ликвидацию незаконной свалки. Подрядчика ищут через электронные торги с начальной и максимальной ценой контракта более двух миллионов рублей. «Проведение работ по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в 670 метрах в северо-западном направлении от поселка Сарс. Заказчик — МКУ „Управление капитального строительства Октябрьского городского округа Пермского края“. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,2 млн рублей», — сообщается в техзадании к торгам. Его копия имеется в распоряжении URA.RU. В документе уточняется, что в перечень работ входят ручная погрузка мусора в машины и перевозка его на разрешенное место хранения. Соответствующую услугу по условиям контракта необходимо оказать до 6 декабря 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае на конец 2023 года оставались неликвидированными десятки несанкционированных свалок. Такие данные привел в своем статистическом отчете Роспотребнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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