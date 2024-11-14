Власти Перми потратят два миллиона рублей на ремонт торгового дома

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В Перми отремонтируют объект культурного наследия по улице 1905 года, 8
В Перми отремонтируют объект культурного наследия по улице 1905 года, 8 Фото:

В Перми отремонтируют объект культурного наследия «Торговый дом». Сейчас власти ищут подрядчика для создания научно-проектной документации.

«Разработка научно-проектной документации на ремонт фасадов, крыши, водосточной системы объекта культурного наследия „Торговый дом“ по улице 1905 года, 8. Заказчиком выступает МКУ „Содержание муниципального имущества“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн рублей», — следует из техзадания на сайте госзакупок. Работы требуется выполнить с 9 декабря 2024 года по 8 декабря 2025 года.

Согласно техническому паспорту объекта, двухэтажное здание построили до 1917 года. По информации из онлайн-карт, сейчас здесь располагаются различные магазины и ремонтная мастерская.

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В Перми отремонтируют объект культурного наследия «Торговый дом». Сейчас власти ищут подрядчика для создания научно-проектной документации. «Разработка научно-проектной документации на ремонт фасадов, крыши, водосточной системы объекта культурного наследия „Торговый дом“ по улице 1905 года, 8. Заказчиком выступает МКУ „Содержание муниципального имущества“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн рублей», — следует из техзадания на сайте госзакупок. Работы требуется выполнить с 9 декабря 2024 года по 8 декабря 2025 года. Согласно техническому паспорту объекта, двухэтажное здание построили до 1917 года. По информации из онлайн-карт, сейчас здесь располагаются различные магазины и ремонтная мастерская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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