Власти Перми потратят два миллиона рублей на ремонт торгового дома

В Перми отремонтируют объект культурного наследия «Торговый дом». Сейчас власти ищут подрядчика для создания научно-проектной документации.
«Разработка научно-проектной документации на ремонт фасадов, крыши, водосточной системы объекта культурного наследия „Торговый дом“ по улице 1905 года, 8. Заказчиком выступает МКУ „Содержание муниципального имущества“. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн рублей», — следует из техзадания на сайте госзакупок. Работы требуется выполнить с 9 декабря 2024 года по 8 декабря 2025 года.
Согласно техническому паспорту объекта, двухэтажное здание построили до 1917 года. По информации из онлайн-карт, сейчас здесь располагаются различные магазины и ремонтная мастерская.
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