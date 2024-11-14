В Полевском (Свердловская область) 14 ноября исчез семилетний Арсений Максимов. Волонтеры просят добровольцев о помощи, сообщает пресс-служба регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти ребенка! Пропал Максимов Арсений, 7 лет (2017 г. р.). Город Полевской, Свердловская область. С 14 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост мальчика — 150 сантиметров, волосы светло русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в серую футболку, серые шорты и красные шлепанцы.
Если вам известно местоположение ребенка, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или +7 912 637 89 60 (Анна). Представители поискового отряда «ПРОРЫВ» подчеркнули, что розыском пропавшего занимается Отдел МВД России г. Полевского.
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