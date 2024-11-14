14 ноября 2024

В Полевском пропал семилетний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик пропал 14 ноября (архивное фото)
Мальчик пропал 14 ноября (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) 14 ноября исчез семилетний Арсений Максимов. Волонтеры просят добровольцев о помощи, сообщает пресс-служба регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти ребенка! Пропал Максимов Арсений, 7 лет (2017 г. р.). Город Полевской, Свердловская область. С 14 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика — 150 сантиметров, волосы светло русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в серую футболку, серые шорты и красные шлепанцы.

Если вам известно местоположение ребенка, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или +7 912 637 89 60 (Анна). Представители поискового отряда «ПРОРЫВ» подчеркнули, что розыском пропавшего занимается Отдел МВД России г. Полевского.

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В Полевском (Свердловская область) 14 ноября исчез семилетний Арсений Максимов. Волонтеры просят добровольцев о помощи, сообщает пресс-служба регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти ребенка! Пропал Максимов Арсений, 7 лет (2017 г. р.). Город Полевской, Свердловская область. С 14 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика — 150 сантиметров, волосы светло русые, глаза серо-голубые. На момент пропажи был одет в серую футболку, серые шорты и красные шлепанцы. Если вам известно местоположение ребенка, то сообщите о нем по номеру 8 800 700 54 52 или +7 912 637 89 60 (Анна). Представители поискового отряда «ПРОРЫВ» подчеркнули, что розыском пропавшего занимается Отдел МВД России г. Полевского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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