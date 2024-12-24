24 декабря 2024

Приметы, подарки и тайны: кто из свердловчан и как выигрывал миллионы в 2024 году

За 2024 год жители Свердловской области выиграли в лотереях почти 2 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В уходящем году 36 свердловчан стали миллионерами, сыграв в «Столото» Фото:

В 2024 году более 36 жителей Свердловской области стали лотерейными миллионерами. Всего за 11 месяцев (без данных за декабрь) в регионе было куплено 23,5 млн билетов, из них выигрышных — 6,5 млн. В общей сложности наши земляки выиграли почти два миллиарда: 1,8 млрд рублей. Среди счастливчиков оказались рабочие, представители интеллигенции и пенсионеры. О самых крупных победах и необычных историях — в материале URA.RU.

Два счастливца

Эти два человека выиграли огромные призы в один день, 4 марта. Первый сорвал куш в 50 млн рублей (самый крупный приз за год), второй стал обладателем 20 млн. Оба они так и не раскрыли свои имена. Было известно, что один из победителей купил выигрышный билет за 500 рублей, а другой — всего за 60.

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В Свердловской области началась охота за лотерейными билетами

Человек-загадка

Этот аноним выиграл в лотерее «Рапидо» 44 млн. Как и предыдущие везунчики, он решил сохранить свое счастье в тайне. Билет везунчик купил за 300 рублей в мобильном приложении. К победе его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.

Не поверила победе

Светлана не поверила глазам, увидев сумму выигрыша
Светлана не поверила глазам, увидев сумму выигрыша
Фото:

Более открытой оказалась медсестра из Екатеринбурга Светлана Ш., которая выиграла почти 20 млн рублей. Она не поверила своим глазам, когда в разгар рабочего дня получила смс и увидела на телефоне огромную сумму. «Глянула на цифры и подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть, не кажется ли мне все это», — признавалась женщина.

Она трудится медсестрой в одной из городских больниц и счастливый билет купила по пути на работу, чтобы скоротать время. Он принес выигрыш на две тысячи рублей, но Светлана не удовольствовалась этим. На выигранную сумму она приобрела многотиражный билет, он и подарил ей 20 млн.

Народная примета

Левая ладонь у Максима Хамзина чесалась неспроста
Левая ладонь у Максима Хамзина чесалась неспроста

Свердловский монтажник Максим Хамзин выиграл в лотерее почти 17 млн рублей. Мужчина признавался, что о прибыли его предупредила народная примета. «В этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему. Оказывается — к выигрышу!» — вспоминал счастливый момент уралец. Он сравнил свои яркие эмоции с рождением детей. Хамзин трудится на Дальнем Востоке вахтовым методом монтажником. Именно будучи на вахте, в перерыве между работой, участник решил немного развеяться и приобрел лотерейный билет.

Настойчивый везунчик

Андрей Корсаков собирался вложить деньги в ремонт машины и покупку жилья
Андрей Корсаков собирался вложить деньги в ремонт машины и покупку жилья

Водитель Андрей Корсаков выиграл 10 млн. Момент, когда он узнал о победе, мужчина будет помнить долго. Вот как он сам описывал свои эмоции. «Я был у друга, возились с автомобилем в гараже. Я пытался купить билет несколько раз, но была плохая связь, и я смог приобрести его только дома. Как будто что-то привело меня к участию именно в этом тираже. После зашел в приложение проверить результаты, и от неожиданности тут же закрыл! И так несколько раз открывал, смотрел, закрывал», — вспоминал везунчик. К слову, ранее ему уже улыбалась удача: два года назад он выигрывал 90 тысяч рублей.

Сюрприз для именинника

Сергей Трухин купил счастливый билет на несколько сотен рублей, которые тоже выиграл в «Столото»
Сергей Трухин купил счастливый билет на несколько сотен рублей, которые тоже выиграл в «Столото»
Фото:

Екатеринбургский пенсионер Сергей Трухин выиграл миллион рублей. О своем везении победитель узнал в день рождения. «Выигрыш приходит тогда, когда перестаешь его ждать. Про купленные билеты вспомнил только через неделю после розыгрыша — в свой день рождения, проверил на сайте „Столото“. Фото заветного билета я сразу же отправил брату, который искренне порадовался за меня», — рассказывал именинник. Традицию участвовать в лотереях он перенял у своего отца, который любил покупать билеты.

Подарок внучки

Галина Минькова получила деньги на день рождения, но потратит их на родных
Галина Минькова получила деньги на день рождения, но потратит их на родных
Фото:

Пенсионерка Галина Минькова — уроженка Екатеринбурга — тоже выиграла миллион рублей в лотерею. Победный билет ей подарила внучка на 83-й день рождения. «Всем родным я сказала, что мне не нужно никаких подарков, кроме лотерейных билетов! Когда поняла, что победила, побежала к дочери с криками: „Мы выиграли!“ Интересно, что в счастливом билете есть число 83, именно столько лет мне исполнилось в этом году», — делилась победительница.

После выхода на пенсию Минькова переехала жить в Подмосковье, где проводит время с девятью внуками и правнуками. Победительница планировала на часть выигрыша поправить здоровье своей дочери, а оставшуюся сумму отдать внучке, которая и сделала ей роскошный подарок.

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В 2024 году более 36 жителей Свердловской области стали лотерейными миллионерами. Всего за 11 месяцев (без данных за декабрь) в регионе было куплено 23,5 млн билетов, из них выигрышных — 6,5 млн. В общей сложности наши земляки выиграли почти два миллиарда: 1,8 млрд рублей. Среди счастливчиков оказались рабочие, представители интеллигенции и пенсионеры. О самых крупных победах и необычных историях — в материале URA.RU. Эти два человека выиграли огромные призы в один день, 4 марта. Первый сорвал куш в 50 млн рублей (самый крупный приз за год), второй стал обладателем 20 млн. Оба они так и не раскрыли свои имена. Было известно, что один из победителей купил выигрышный билет за 500 рублей, а другой — всего за 60. Этот аноним выиграл в лотерее «Рапидо» 44 млн. Как и предыдущие везунчики, он решил сохранить свое счастье в тайне. Билет везунчик купил за 300 рублей в мобильном приложении. К победе его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. Более открытой оказалась медсестра из Екатеринбурга Светлана Ш., которая выиграла почти 20 млн рублей. Она не поверила своим глазам, когда в разгар рабочего дня получила смс и увидела на телефоне огромную сумму. «Глянула на цифры и подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть, не кажется ли мне все это», — признавалась женщина. Она трудится медсестрой в одной из городских больниц и счастливый билет купила по пути на работу, чтобы скоротать время. Он принес выигрыш на две тысячи рублей, но Светлана не удовольствовалась этим. На выигранную сумму она приобрела многотиражный билет, он и подарил ей 20 млн. Свердловский монтажник Максим Хамзин выиграл в лотерее почти 17 млн рублей. Мужчина признавался, что о прибыли его предупредила народная примета. «В этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему. Оказывается — к выигрышу!» — вспоминал счастливый момент уралец. Он сравнил свои яркие эмоции с рождением детей. Хамзин трудится на Дальнем Востоке вахтовым методом монтажником. Именно будучи на вахте, в перерыве между работой, участник решил немного развеяться и приобрел лотерейный билет. Водитель Андрей Корсаков выиграл 10 млн. Момент, когда он узнал о победе, мужчина будет помнить долго. Вот как он сам описывал свои эмоции. «Я был у друга, возились с автомобилем в гараже. Я пытался купить билет несколько раз, но была плохая связь, и я смог приобрести его только дома. Как будто что-то привело меня к участию именно в этом тираже. После зашел в приложение проверить результаты, и от неожиданности тут же закрыл! И так несколько раз открывал, смотрел, закрывал», — вспоминал везунчик. К слову, ранее ему уже улыбалась удача: два года назад он выигрывал 90 тысяч рублей. Екатеринбургский пенсионер Сергей Трухин выиграл миллион рублей. О своем везении победитель узнал в день рождения. «Выигрыш приходит тогда, когда перестаешь его ждать. Про купленные билеты вспомнил только через неделю после розыгрыша — в свой день рождения, проверил на сайте „Столото“. Фото заветного билета я сразу же отправил брату, который искренне порадовался за меня», — рассказывал именинник. Традицию участвовать в лотереях он перенял у своего отца, который любил покупать билеты. Пенсионерка Галина Минькова — уроженка Екатеринбурга — тоже выиграла миллион рублей в лотерею. Победный билет ей подарила внучка на 83-й день рождения. «Всем родным я сказала, что мне не нужно никаких подарков, кроме лотерейных билетов! Когда поняла, что победила, побежала к дочери с криками: „Мы выиграли!“ Интересно, что в счастливом билете есть число 83, именно столько лет мне исполнилось в этом году», — делилась победительница. После выхода на пенсию Минькова переехала жить в Подмосковье, где проводит время с девятью внуками и правнуками. Победительница планировала на часть выигрыша поправить здоровье своей дочери, а оставшуюся сумму отдать внучке, которая и сделала ей роскошный подарок.
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