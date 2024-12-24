Приметы, подарки и тайны: кто из свердловчан и как выигрывал миллионы в 2024 году

За 2024 год жители Свердловской области выиграли в лотереях почти 2 млрд рублей

25 декабря 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

В уходящем году 36 свердловчан стали миллионерами, сыграв в «Столото» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году более 36 жителей Свердловской области стали лотерейными миллионерами. Всего за 11 месяцев (без данных за декабрь) в регионе было куплено 23,5 млн билетов, из них выигрышных — 6,5 млн. В общей сложности наши земляки выиграли почти два миллиарда: 1,8 млрд рублей. Среди счастливчиков оказались рабочие, представители интеллигенции и пенсионеры. О самых крупных победах и необычных историях — в материале URA.RU. Два счастливца Эти два человека выиграли огромные призы в один день, 4 марта. Первый сорвал куш в 50 млн рублей (самый крупный приз за год), второй стал обладателем 20 млн. Оба они так и не раскрыли свои имена. Было известно, что один из победителей купил выигрышный билет за 500 рублей, а другой — всего за 60. Новость по теме В Свердловской области началась охота за лотерейными билетами Человек-загадка Этот аноним выиграл в лотерее «Рапидо» 44 млн. Как и предыдущие везунчики, он решил сохранить свое счастье в тайне. Билет везунчик купил за 300 рублей в мобильном приложении. К победе его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. Не поверила победе Светлана не поверила глазам, увидев сумму выигрыша Фото: предоставлено компанией «Столото» Более открытой оказалась медсестра из Екатеринбурга Светлана Ш., которая выиграла почти 20 млн рублей. Она не поверила своим глазам, когда в разгар рабочего дня получила смс и увидела на телефоне огромную сумму. «Глянула на цифры и подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть, не кажется ли мне все это», — признавалась женщина. Она трудится медсестрой в одной из городских больниц и счастливый билет купила по пути на работу, чтобы скоротать время. Он принес выигрыш на две тысячи рублей, но Светлана не удовольствовалась этим. На выигранную сумму она приобрела многотиражный билет, он и подарил ей 20 млн. Народная примета Левая ладонь у Максима Хамзина чесалась неспроста Фото предоставлено компанией «Столото» Свердловский монтажник Максим Хамзин выиграл в лотерее почти 17 млн рублей. Мужчина признавался, что о прибыли его предупредила народная примета. «В этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему. Оказывается — к выигрышу!» — вспоминал счастливый момент уралец. Он сравнил свои яркие эмоции с рождением детей. Хамзин трудится на Дальнем Востоке вахтовым методом монтажником. Именно будучи на вахте, в перерыве между работой, участник решил немного развеяться и приобрел лотерейный билет. Настойчивый везунчик Андрей Корсаков собирался вложить деньги в ремонт машины и покупку жилья Фото предоставлено компанией «Столото» Водитель Андрей Корсаков выиграл 10 млн. Момент, когда он узнал о победе, мужчина будет помнить долго. Вот как он сам описывал свои эмоции. «Я был у друга, возились с автомобилем в гараже. Я пытался купить билет несколько раз, но была плохая связь, и я смог приобрести его только дома. Как будто что-то привело меня к участию именно в этом тираже. После зашел в приложение проверить результаты, и от неожиданности тут же закрыл! И так несколько раз открывал, смотрел, закрывал», — вспоминал везунчик. К слову, ранее ему уже улыбалась удача: два года назад он выигрывал 90 тысяч рублей. Сюрприз для именинника Сергей Трухин купил счастливый билет на несколько сотен рублей, которые тоже выиграл в «Столото» Фото: предоставлено компанией «Столото» Екатеринбургский пенсионер Сергей Трухин выиграл миллион рублей. О своем везении победитель узнал в день рождения. «Выигрыш приходит тогда, когда перестаешь его ждать. Про купленные билеты вспомнил только через неделю после розыгрыша — в свой день рождения, проверил на сайте „Столото“. Фото заветного билета я сразу же отправил брату, который искренне порадовался за меня», — рассказывал именинник. Традицию участвовать в лотереях он перенял у своего отца, который любил покупать билеты. Подарок внучки Галина Минькова получила деньги на день рождения, но потратит их на родных Фото: предоставлено компанией «Столото» Пенсионерка Галина Минькова — уроженка Екатеринбурга — тоже выиграла миллион рублей в лотерею. Победный билет ей подарила внучка на 83-й день рождения. «Всем родным я сказала, что мне не нужно никаких подарков, кроме лотерейных билетов! Когда поняла, что победила, побежала к дочери с криками: „Мы выиграли!“ Интересно, что в счастливом билете есть число 83, именно столько лет мне исполнилось в этом году», — делилась победительница. После выхода на пенсию Минькова переехала жить в Подмосковье, где проводит время с девятью внуками и правнуками. Победительница планировала на часть выигрыша поправить здоровье своей дочери, а оставшуюся сумму отдать внучке, которая и сделала ей роскошный подарок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году более 36 жителей Свердловской области стали лотерейными миллионерами. Всего за 11 месяцев (без данных за декабрь) в регионе было куплено 23,5 млн билетов, из них выигрышных — 6,5 млн. В общей сложности наши земляки выиграли почти два миллиарда: 1,8 млрд рублей. Среди счастливчиков оказались рабочие, представители интеллигенции и пенсионеры. О самых крупных победах и необычных историях — в материале URA.RU. Эти два человека выиграли огромные призы в один день, 4 марта. Первый сорвал куш в 50 млн рублей (самый крупный приз за год), второй стал обладателем 20 млн. Оба они так и не раскрыли свои имена. Было известно, что один из победителей купил выигрышный билет за 500 рублей, а другой — всего за 60. Этот аноним выиграл в лотерее «Рапидо» 44 млн. Как и предыдущие везунчики, он решил сохранить свое счастье в тайне. Билет везунчик купил за 300 рублей в мобильном приложении. К победе его привели числа 12, 6, 15, 8, 3, 14, 18, 19, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором. Более открытой оказалась медсестра из Екатеринбурга Светлана Ш., которая выиграла почти 20 млн рублей. Она не поверила своим глазам, когда в разгар рабочего дня получила смс и увидела на телефоне огромную сумму. «Глянула на цифры и подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть, не кажется ли мне все это», — признавалась женщина. Она трудится медсестрой в одной из городских больниц и счастливый билет купила по пути на работу, чтобы скоротать время. Он принес выигрыш на две тысячи рублей, но Светлана не удовольствовалась этим. На выигранную сумму она приобрела многотиражный билет, он и подарил ей 20 млн. Свердловский монтажник Максим Хамзин выиграл в лотерее почти 17 млн рублей. Мужчина признавался, что о прибыли его предупредила народная примета. «В этот день у меня сильно чесалась левая ладонь, и я все не мог понять, к чему. Оказывается — к выигрышу!» — вспоминал счастливый момент уралец. Он сравнил свои яркие эмоции с рождением детей. Хамзин трудится на Дальнем Востоке вахтовым методом монтажником. Именно будучи на вахте, в перерыве между работой, участник решил немного развеяться и приобрел лотерейный билет. Водитель Андрей Корсаков выиграл 10 млн. Момент, когда он узнал о победе, мужчина будет помнить долго. Вот как он сам описывал свои эмоции. «Я был у друга, возились с автомобилем в гараже. Я пытался купить билет несколько раз, но была плохая связь, и я смог приобрести его только дома. Как будто что-то привело меня к участию именно в этом тираже. После зашел в приложение проверить результаты, и от неожиданности тут же закрыл! И так несколько раз открывал, смотрел, закрывал», — вспоминал везунчик. К слову, ранее ему уже улыбалась удача: два года назад он выигрывал 90 тысяч рублей. Екатеринбургский пенсионер Сергей Трухин выиграл миллион рублей. О своем везении победитель узнал в день рождения. «Выигрыш приходит тогда, когда перестаешь его ждать. Про купленные билеты вспомнил только через неделю после розыгрыша — в свой день рождения, проверил на сайте „Столото“. Фото заветного билета я сразу же отправил брату, который искренне порадовался за меня», — рассказывал именинник. Традицию участвовать в лотереях он перенял у своего отца, который любил покупать билеты. Пенсионерка Галина Минькова — уроженка Екатеринбурга — тоже выиграла миллион рублей в лотерею. Победный билет ей подарила внучка на 83-й день рождения. «Всем родным я сказала, что мне не нужно никаких подарков, кроме лотерейных билетов! Когда поняла, что победила, побежала к дочери с криками: „Мы выиграли!“ Интересно, что в счастливом билете есть число 83, именно столько лет мне исполнилось в этом году», — делилась победительница. После выхода на пенсию Минькова переехала жить в Подмосковье, где проводит время с девятью внуками и правнуками. Победительница планировала на часть выигрыша поправить здоровье своей дочери, а оставшуюся сумму отдать внучке, которая и сделала ей роскошный подарок.