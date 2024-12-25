Происшествия ДТП Поезд на полной скорости снес «Газель» в свердловском поселке. Фото 26 декабря 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + Авария случилась на 2089-м километре железной дороги (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тугулымском районе (Свердловская область) тепловоз на полной скорости снес «Газель», проезжающую железную дорогу на красный свет. За рулем автомобиля был 30-летний мужчина, его госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «В результате ДТП на 2089-м километре железной дороги пассажир автомобиля с травмами доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения», — следует из сообщения. Движение на данном участке не ограничивали. На данный момент инспекторы проводят проверку. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тугулымском районе (Свердловская область) тепловоз на полной скорости снес «Газель», проезжающую железную дорогу на красный свет. За рулем автомобиля был 30-летний мужчина, его госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «В результате ДТП на 2089-м километре железной дороги пассажир автомобиля с травмами доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения», — следует из сообщения. Движение на данном участке не ограничивали. На данный момент инспекторы проводят проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям