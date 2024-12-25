В Тугулымском районе (Свердловская область) тепловоз на полной скорости снес «Газель», проезжающую железную дорогу на красный свет. За рулем автомобиля был 30-летний мужчина, его госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«В результате ДТП на 2089-м километре железной дороги пассажир автомобиля с травмами доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения», — следует из сообщения.
Движение на данном участке не ограничивали. На данный момент инспекторы проводят проверку.
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