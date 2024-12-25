25 декабря 2024

Поезд на полной скорости снес «Газель» в свердловском поселке. Фото

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РЖД. Вокзал Челябинск, ржд, железная дорога
Авария случилась на 2089-м километре железной дороги (архивное фото) Фото:

В Тугулымском районе (Свердловская область) тепловоз на полной скорости снес «Газель», проезжающую железную дорогу на красный свет. За рулем автомобиля был 30-летний мужчина, его госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«В результате ДТП на 2089-м километре железной дороги пассажир автомобиля с травмами доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения», — следует из сообщения.

Движение на данном участке не ограничивали. На данный момент инспекторы проводят проверку.

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В Тугулымском районе (Свердловская область) тепловоз на полной скорости снес «Газель», проезжающую железную дорогу на красный свет. За рулем автомобиля был 30-летний мужчина, его госпитализировали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «В результате ДТП на 2089-м километре железной дороги пассажир автомобиля с травмами доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения», — следует из сообщения. Движение на данном участке не ограничивали. На данный момент инспекторы проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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