В свердловское УФСБ пришел новый борец с коррупцией

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Виды Екатеринбурга, уфсб россии по свердловской области, фсб россии
Ранее URA.RU анонсировало отставки и назначения в руководстве управления к концу года Фото:

Новым замначальника свердловского УФСБ по борьбе с преступлениями экономического толка (в том числе коррупционными) стал Константин Щапов. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте.

«Щапов — местный, давно зарекомендовал себя хорошим специалистом», — объяснил собеседник. Какую должность занимал Константин Щапов до назначения, источник не раскрыл. Человек с такими же именем и фамилией поисковыми системами идентифицируется как руководитель отдела ФСБ по Нижнему Тагилу.

Щапов сменил в должности Виталия Олейникова. Он в сентябре возглавил УФСБ по Марий Эл. В свердловском УФСБ от комментариев по теме воздержались.

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Новым замначальника свердловского УФСБ по борьбе с преступлениями экономического толка (в том числе коррупционными) стал Константин Щапов. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте. «Щапов — местный, давно зарекомендовал себя хорошим специалистом», — объяснил собеседник. Какую должность занимал Константин Щапов до назначения, источник не раскрыл. Человек с такими же именем и фамилией поисковыми системами идентифицируется как руководитель отдела ФСБ по Нижнему Тагилу. Щапов сменил в должности Виталия Олейникова. Он в сентябре возглавил УФСБ по Марий Эл. В свердловском УФСБ от комментариев по теме воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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