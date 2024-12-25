В свердловское УФСБ пришел новый борец с коррупцией

Новым замначальника свердловского УФСБ по борьбе с преступлениями экономического толка (в том числе коррупционными) стал Константин Щапов. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте.
«Щапов — местный, давно зарекомендовал себя хорошим специалистом», — объяснил собеседник. Какую должность занимал Константин Щапов до назначения, источник не раскрыл. Человек с такими же именем и фамилией поисковыми системами идентифицируется как руководитель отдела ФСБ по Нижнему Тагилу.
Щапов сменил в должности Виталия Олейникова. Он в сентябре возглавил УФСБ по Марий Эл. В свердловском УФСБ от комментариев по теме воздержались.
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