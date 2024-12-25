Уральские электропоезда «Финист» вышли на новые маршруты Урала и Сибири

Увеличилось количество регионов эксплуатации электропоездов «Финист» производства завода «Уральские локомотивы». Сейчас «Финисты» перевозят пассажиров в семи регионах Российской Федерации: Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской и Челябинской областях, а также Республике Башкортостан и Пермском крае. В декабре скоростные составы отправились по новым маршрутам Екатеринбург — Омск (через Тюмень) и Екатеринбург — Челябинск (через Каменск-Уральский).
Дорога из Екатеринбурга до столицы Южного Урала на ЭС104 занимает четыре часа. До запуска нового маршрута между Екатеринбургом и Челябинском курсировал только рельсовый автобус «Орлан». Решение использовать на этом участке новый скоростной электропоезд было принято в связи с популярностью маршрута у пассажиров и большой нагрузкой на транспорт в выходные и праздничные дни. Пятивагонный «Финист» курсирует между столицами Среднего и Южного Урала ежедневно. По пути следования он делает остановки на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Кольцово, Первомайская.
Поездка в «Финисте» от Екатеринбурга до Омска со всеми остановками длится 12 часов 12 минут: на сегодня это самый длинный в России маршрут для скоростных электропоездов, его протяжённость 898 километров. «Финист» совершает прямые и обратные рейсы ежедневно. Новый маршрут «Финиста» связал крупные областные и районные центры Урала и Западной Сибири: помимо Тюмени, поезд останавливается на таких востребованных у пассажиров станциях как Богданович, Камышлов, Талица, Ялуторовск, Ишим, Заводоуковск и Называевск. Таким образом, расширены возможности жителей Свердловской, Тюменской и Омской областей, которые теперь могут быстро, безопасно и с комфортом добраться до региональных центров.
В Прикамье «Финисты» теперь курсируют по-новому для них маршруту Пермь — Кизел. Новый подвижной состав сократил время в пути до трех часов, что на полтора-два часа быстрее электричек предыдущего поколения. Промежуточные остановки предусмотрены на станции «Пермь-1», в Мотовилихе, Молодёжной, Лёвшино и Углеуральской.
«Скоростные электропоезда производства „Уральских локомотивов“ давно зарекомендовали себя как комфортный, быстрый и безопасный подвижной состав, который выбирают пассажиры в различных регионах России. Наши поезда „Финист“ уверенно завоевывают популярность у населения страны и расширяют свою маршрутную сеть, связывая надежным транспортным сообщением даже отдаленные города и поселки», — отметил генеральный директор предприятия «Уральские локомотивы» Олег Спаи.
Предприятие «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным и асинхронным тяговым приводом. Второе важнейшее направление работы предприятия — выпуск скоростных электропоездов различных модификаций.
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