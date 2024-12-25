Заместитель начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне спецоперации РФ на Украине 30 апреля 2024-го. Простятся с военнослужащим 27 декабря. Информация об этом появилась в соцсетях.
«С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне проведения СВО. 30 апреля погиб при исполнении воинского долга», — передает местная газета «Тагильский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».
Буньков более пяти лет служил в войсках специального назначения ГУФСИН РФ. В составе отряда специального назначения «Россы» участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, за что отмечен различными наградами. В 2007 году он перешел на муниципальную службу в мэрии Нижнего Тагила, а в 2015-м занял пост замначальника юридического управления.
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