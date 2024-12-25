Армия и оружие Свердловский чиновник погиб в зоне СВО. Фото Замначальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО 26 декабря 2024 в 14:36 Размер текста - 17 + Александр Буньков ушел на фронт в апреле 2024 года (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне спецоперации РФ на Украине 30 апреля 2024-го. Простятся с военнослужащим 27 декабря. Информация об этом появилась в соцсетях. «С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне проведения СВО. 30 апреля погиб при исполнении воинского долга», — передает местная газета «Тагильский рабочий» в соцсети «ВКонтакте». Буньков более пяти лет служил в войсках специального назначения ГУФСИН РФ. В составе отряда специального назначения «Россы» участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, за что отмечен различными наградами. В 2007 году он перешел на муниципальную службу в мэрии Нижнего Тагила, а в 2015-м занял пост замначальника юридического управления. сообщество «Тагильский Рабочий. Официальная страница» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне спецоперации РФ на Украине 30 апреля 2024-го. Простятся с военнослужащим 27 декабря. Информация об этом появилась в соцсетях. «С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне проведения СВО. 30 апреля погиб при исполнении воинского долга», — передает местная газета «Тагильский рабочий» в соцсети «ВКонтакте». Буньков более пяти лет служил в войсках специального назначения ГУФСИН РФ. В составе отряда специального назначения «Россы» участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, за что отмечен различными наградами. В 2007 году он перешел на муниципальную службу в мэрии Нижнего Тагила, а в 2015-м занял пост замначальника юридического управления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям