25 декабря 2024

Свердловский чиновник погиб в зоне СВО. Фото

Замначальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО
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Александр Буньков ушел на фронт в апреле 2024 года (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне спецоперации РФ на Украине 30 апреля 2024-го. Простятся с военнослужащим 27 декабря. Информация об этом появилась в соцсетях.

«С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне проведения СВО. 30 апреля погиб при исполнении воинского долга», — передает местная газета «Тагильский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».

Буньков более пяти лет служил в войсках специального назначения ГУФСИН РФ. В составе отряда специального назначения «Россы» участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, за что отмечен различными наградами. В 2007 году он перешел на муниципальную службу в мэрии Нижнего Тагила, а в 2015-м занял пост замначальника юридического управления.

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Заместитель начальника юридического управления мэрии Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне спецоперации РФ на Украине 30 апреля 2024-го. Простятся с военнослужащим 27 декабря. Информация об этом появилась в соцсетях. «С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне проведения СВО. 30 апреля погиб при исполнении воинского долга», — передает местная газета «Тагильский рабочий» в соцсети «ВКонтакте». Буньков более пяти лет служил в войсках специального назначения ГУФСИН РФ. В составе отряда специального назначения «Россы» участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, за что отмечен различными наградами. В 2007 году он перешел на муниципальную службу в мэрии Нижнего Тагила, а в 2015-м занял пост замначальника юридического управления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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