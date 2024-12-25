Аресты мэров, экс-министра и полковника: главные свердловские коррупционные скандалы года

В 2024-м в Свердловской области задержали мэров, экс-министра и полковника

26 декабря 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Задержание Андрея Дьякова взбудоражило свердловскую повестку Фото: Илья Московец © URA.RU За уходящий год свердловские силовики перевыполнили план по задержанию мэров-коррупционеров: задержали двух, в то время как глава областного ГУ МВД Александр Мешков весной анонсировал лишь одну операцию. Были и дела погромче — против бывшего министра и другого топ-чиновника, но действующего. Об этих и других скандалах — в итоговой подборке URA.RU. Охота на шефов «Водоканала» Сергей Матафонов получил приговор в сентябре Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Первоуральске утром 12 февраля силовики прервали совещание по линии ЖКХ и на глазах у его коллег задержали Сергея Матафонова. Местным «Водоканалом» на тот момент он руководил всего неделю. Матафонова обвинили во взятке (750 тысяч рублей), хищении и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что он, действуя в интересах некоего предпринимателя, выбил для него госконтракт на модернизацию фильтровальной станции, кроме того, украл у «Водоканала» стройматериалы и использовал их на участке сына. Свою вину Матафонов признал и заключил досудебное соглашение — из-за этого суд прошел в особом режиме (без следствия). 5 сентября его приговорили к четырем годам колонии. 25 апреля задержали предшественника Матафонова — Артура Гузаирова (уволили из «Водоканала» 6 февраля). Ему вменили превышение полномочий, халатность и фальсификацию доказательств. Пока он был руководителем, то «Водоканал» получил иск за ущерб экологии. Чтобы снизить сумму штрафа, он подделал документы и принес в суд. Вину он признал частично. Суд над ним еще идет. Позднее стало известно, что задержания Матафонова и Гузаирова были частью борьбы за контроль над первоуральским «Водоканалом», который в обозримой перспективе ждут большие финансовые вливания. Победу в кампании внезапно одержал миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), особых усилий не прикладывавший. Дело полковника Дьякова Андрей Дьяков Новый год проведет в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Андрея Дьякова задержали 21 мая. Источники URA.RU по горячим следам говорили, что это может быть связано с резонансным уголовным делом в отношении бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии (обвиняют в незаконном возмещении НДС). Так и оказалось: через два дня Дьякова обвинили во взятке (200 млн) и превышении полномочий. По версии следствия, деньги ему за покровительство передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев — один из предполагаемых подельников Чернецкой, который позже дал показания на Дьякова. Свою вину офицер (его вскоре уволили из органов) отрицает до сих пор. Дьяков считает, что его оговорили. Он пытался уйти на российскую спецоперацию на Украине из СИЗО Челябинска, но безуспешно. За это время суд успел арестовать имущество родителей Дьякова (с части позже арест был снят). А в деле Чернецкой появились новые фигуранты. Судебное разбирательство над Дьяковым, скорее всего, начнется в следующем году. Задержание экс-министра Старкова Василий Старков сейчас находится под домашним арестом Фото: Илья Московец © URA.RU Летом бывший свердловский министр транспорта Василий Старков приехал из зоны СВО, чтобы сдаться силовикам. 11 июля суд отправил его под домашний арест. Экс-чиновника, уважаемого в среде госслужащих, обвинили в получении взятки в четыре миллиона рублей. За эти деньги он выбивал госконтракты для дорожной компании «Мелиострой» (руководителей за это оштрафовали). Свою вину Старков признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение — поэтому избежал СИЗО. Считается, что показания против Старкова дал его бывший подчиненный — экс-глава регионального управления автодорог Вячеслав Данилов. Последнему вменяют взятку в 12 млн рублей. Свою вину он так же не отрицает. Но, в отличие от Старкова, смог сбежать от суда на фронт. Сейчас прокуратура пытается вернуть его обратно на скамью подсудимых. Странное обвинение мэра В деле Константина Трофимова много странностей Фото: Сергей Бодров © URA.RU Новый год глава Артемовского Константин Трофимов встретит в СИЗО. Суд арестовал его 20 сентября. По версии следствия, глава муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослав Николаев подарил ему водонагреватель, а экс-директор лагеря имени Павлика Морозова Наталья Яговитина — три миллиона рублей. Все это — за покровительство и попустительство. Трофимов считает, что его оговорили. К примеру, Яговитину он сам пытался привлечь к ответственности и просил правоохранителей провести проверку в отношении нее. Он считал, что она причастна к мошенничеству. По другим данным, подставить Трофимова мог местный бизнесмен, у которого с ним давний конфликт. О несостыковках в материалах уголовного дела URA.RU также говорил источник в силовой среде. Родные мэра не верят, что он мог брать взятки. Заседания по аресту главы прошли уже в трех судах (в Первоуральске, Екатеринбурге и Артемовском). Зачистка в руководстве Дегтярска Вадим Пильников, считает следствие, брал взятки Фото: Илья Московец © URA.RU 27 ноября вице-мэра Андрея Ильина доставили в администрацию в сопровождении оперативников. Там проходили следственные действия. Как стало известно позже, его обвинили в превышении должностных полномочий. Якобы он подписал документы о приемке водопровода, хотя фактически ремонт не был завершен. Это принесло округу ущерб в 30 млн рублей, считают силовики. Чиновника отправили под стражу. Тогда же источник URA.RU говорил, что следователи работают и с мэром Вадимом Пильниковым — но задержан он тогда не был. Это произошло через неделю — 5 декабря. Мэра обвинили в получении взятки в виде Audi Q6 (стоимость — десять млн). Считается, что показания на него дал Ильин. В день, когда Пильникова отправили за решетку (7 декабря) — вице-мэра перевели под домашний арест. Оба фигуранта признались в содеянном. Их уголовное дело может обернуться серьезными последствиями для свердловской политики. По данным URA.RU, Пильников дает показания на областных руководителей. Друзей обвинили во взятках В челябинском СИЗО сидят свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и его друг, бывший депутат регионального заксобрания Павел Мякишев. О задержании первого стало известно 1 мая, а после появилась информация об аресте второго. По версии СК, Мякишев передал взятку Кислицыну, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Также дачу взятки, по данным URA.RU, вменяют владельцу товарного знака фирмы Евгению Шнитову и директору ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрею Фоминову. По последним данным, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. В августе на допрос вызывали другого замминистра по энергетике и ЖКХ Игоря Чикризова. Спустя три месяца он уволился. Официальная причина — проблемы со здоровьем, говорил источник URA.RU, опровергая связь с уголовным делом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За уходящий год свердловские силовики перевыполнили план по задержанию мэров-коррупционеров: задержали двух, в то время как глава областного ГУ МВД Александр Мешков весной анонсировал лишь одну операцию. Были и дела погромче — против бывшего министра и другого топ-чиновника, но действующего. Об этих и других скандалах — в итоговой подборке URA.RU. В Первоуральске утром 12 февраля силовики прервали совещание по линии ЖКХ и на глазах у его коллег задержали Сергея Матафонова. Местным «Водоканалом» на тот момент он руководил всего неделю. Матафонова обвинили во взятке (750 тысяч рублей), хищении и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что он, действуя в интересах некоего предпринимателя, выбил для него госконтракт на модернизацию фильтровальной станции, кроме того, украл у «Водоканала» стройматериалы и использовал их на участке сына. Свою вину Матафонов признал и заключил досудебное соглашение — из-за этого суд прошел в особом режиме (без следствия). 5 сентября его приговорили к четырем годам колонии. 25 апреля задержали предшественника Матафонова — Артура Гузаирова (уволили из «Водоканала» 6 февраля). Ему вменили превышение полномочий, халатность и фальсификацию доказательств. Пока он был руководителем, то «Водоканал» получил иск за ущерб экологии. Чтобы снизить сумму штрафа, он подделал документы и принес в суд. Вину он признал частично. Суд над ним еще идет. Позднее стало известно, что задержания Матафонова и Гузаирова были частью борьбы за контроль над первоуральским «Водоканалом», который в обозримой перспективе ждут большие финансовые вливания. Победу в кампании внезапно одержал миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), особых усилий не прикладывавший. Руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Андрея Дьякова задержали 21 мая. Источники URA.RU по горячим следам говорили, что это может быть связано с резонансным уголовным делом в отношении бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии (обвиняют в незаконном возмещении НДС). Так и оказалось: через два дня Дьякова обвинили во взятке (200 млн) и превышении полномочий. По версии следствия, деньги ему за покровительство передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев — один из предполагаемых подельников Чернецкой, который позже дал показания на Дьякова. Свою вину офицер (его вскоре уволили из органов) отрицает до сих пор. Дьяков считает, что его оговорили. Он пытался уйти на российскую спецоперацию на Украине из СИЗО Челябинска, но безуспешно. За это время суд успел арестовать имущество родителей Дьякова (с части позже арест был снят). А в деле Чернецкой появились новые фигуранты. Судебное разбирательство над Дьяковым, скорее всего, начнется в следующем году. Летом бывший свердловский министр транспорта Василий Старков приехал из зоны СВО, чтобы сдаться силовикам. 11 июля суд отправил его под домашний арест. Экс-чиновника, уважаемого в среде госслужащих, обвинили в получении взятки в четыре миллиона рублей. За эти деньги он выбивал госконтракты для дорожной компании «Мелиострой» (руководителей за это оштрафовали). Свою вину Старков признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение — поэтому избежал СИЗО. Считается, что показания против Старкова дал его бывший подчиненный — экс-глава регионального управления автодорог Вячеслав Данилов. Последнему вменяют взятку в 12 млн рублей. Свою вину он так же не отрицает. Но, в отличие от Старкова, смог сбежать от суда на фронт. Сейчас прокуратура пытается вернуть его обратно на скамью подсудимых. Новый год глава Артемовского Константин Трофимов встретит в СИЗО. Суд арестовал его 20 сентября. По версии следствия, глава муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослав Николаев подарил ему водонагреватель, а экс-директор лагеря имени Павлика Морозова Наталья Яговитина — три миллиона рублей. Все это — за покровительство и попустительство. Трофимов считает, что его оговорили. К примеру, Яговитину он сам пытался привлечь к ответственности и просил правоохранителей провести проверку в отношении нее. Он считал, что она причастна к мошенничеству. По другим данным, подставить Трофимова мог местный бизнесмен, у которого с ним давний конфликт. О несостыковках в материалах уголовного дела URA.RU также говорил источник в силовой среде. Родные мэра не верят, что он мог брать взятки. Заседания по аресту главы прошли уже в трех судах (в Первоуральске, Екатеринбурге и Артемовском). 27 ноября вице-мэра Андрея Ильина доставили в администрацию в сопровождении оперативников. Там проходили следственные действия. Как стало известно позже, его обвинили в превышении должностных полномочий. Якобы он подписал документы о приемке водопровода, хотя фактически ремонт не был завершен. Это принесло округу ущерб в 30 млн рублей, считают силовики. Чиновника отправили под стражу. Тогда же источник URA.RU говорил, что следователи работают и с мэром Вадимом Пильниковым — но задержан он тогда не был. Это произошло через неделю — 5 декабря. Мэра обвинили в получении взятки в виде Audi Q6 (стоимость — десять млн). Считается, что показания на него дал Ильин. В день, когда Пильникова отправили за решетку (7 декабря) — вице-мэра перевели под домашний арест. Оба фигуранта признались в содеянном. Их уголовное дело может обернуться серьезными последствиями для свердловской политики. По данным URA.RU, Пильников дает показания на областных руководителей. В челябинском СИЗО сидят свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын и его друг, бывший депутат регионального заксобрания Павел Мякишев. О задержании первого стало известно 1 мая, а после появилась информация об аресте второго. По версии СК, Мякишев передал взятку Кислицыну, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Также дачу взятки, по данным URA.RU, вменяют владельцу товарного знака фирмы Евгению Шнитову и директору ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрею Фоминову. По последним данным, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. В августе на допрос вызывали другого замминистра по энергетике и ЖКХ Игоря Чикризова. Спустя три месяца он уволился. Официальная причина — проблемы со здоровьем, говорил источник URA.RU, опровергая связь с уголовным делом.