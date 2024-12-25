Природа Погода Спасатели экстренно предупредили свердловчан о штормовом ветре В Свердловской области 27 декабря ожидается сильный ветер 26 декабря 2024 в 13:14 Размер текста - 17 + Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области 27 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, а также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями», — предупредили в ведомстве. Помимо этого, свердловчан призвали не открывать окна, двери и чердачные люки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области 27 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, а также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями», — предупредили в ведомстве. Помимо этого, свердловчан призвали не открывать окна, двери и чердачные люки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям