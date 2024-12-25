Спасатели экстренно предупредили свердловчан о штормовом ветре

Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду
В Свердловской области 27 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, а также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями», — предупредили в ведомстве.
Помимо этого, свердловчан призвали не открывать окна, двери и чердачные люки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112».
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