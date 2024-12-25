25 декабря 2024

Спасатели экстренно предупредили свердловчан о штормовом ветре

В Свердловской области 27 декабря ожидается сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Тюмень, пешеход, человек, прохожий, мужчина, ветер, мороз, мороз в тюмени
Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 27 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, а также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями», — предупредили в ведомстве.

Помимо этого, свердловчан призвали не открывать окна, двери и чердачные люки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 27 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Не приближайтесь к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, а также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями», — предупредили в ведомстве. Помимо этого, свердловчан призвали не открывать окна, двери и чердачные люки. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...