Осужденный свердловчанин признался в убийстве жены 13-летней давности. Фото

26 декабря 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Убийство случилось из-за пьяной ссоры (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) следователи завершили расследование уголовного дела 62-летнего мужчины, который в 2011 году из-за ссоры убил жену, а тело закопал в лесу. Обвиняемый сознался в расправе только весной 2024-го, когда отбывал срок за преступление сексуального характера. Фигуранта отправили под суд и назначили 24 года лишения свободы, рассказали URA.RU правоохранители. «Следствием СКР и судом установлено, что в марте 2011-го в Богдановичском районе бесследно пропала жительница одного из сел… На первоначальном этапе установить тайну исчезновения и, соответственно, раскрыть преступление не представилось возможным. Весной 2024-го поступила информация о том, что к данному преступлению может быть причастен супруг, отбывающий наказание в одной из ИК Свердловской области. В рамках проведенного допроса от мужчины были получены признательные показания», — пояснили в региональном СУ СКР. Позже мужчина рассказал, что убил жену во время застолья, а наутро тщательно спрятал труп. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, до раскрытия дела убийца отбывал срок за другое преступление с 2019 года. «Сотрудники конвойной службы и оперуполномоченные угрозыска ОВД Богдановича, вывозившие фигуранта на следственное мероприятие, констатировали, что задержанный вел себя так, словно показывал не где схоронил тело собственной супруги, а какую-нибудь ненужную вещь», — отметил полковник Горелых. В пресс-службе регионального ГУФСИН добавили, что в рамках следствия останки погибшей все же найти удалось. «В результате совместной работы сотрудников оперативного управления и управления угрозыска указанный гражданин сознался в совершенном преступлении», — подчеркнули в ведомстве. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Богдановиче (Свердловская область) следователи завершили расследование уголовного дела 62-летнего мужчины, который в 2011 году из-за ссоры убил жену, а тело закопал в лесу. Обвиняемый сознался в расправе только весной 2024-го, когда отбывал срок за преступление сексуального характера. Фигуранта отправили под суд и назначили 24 года лишения свободы, рассказали URA.RU правоохранители. «Следствием СКР и судом установлено, что в марте 2011-го в Богдановичском районе бесследно пропала жительница одного из сел… На первоначальном этапе установить тайну исчезновения и, соответственно, раскрыть преступление не представилось возможным. Весной 2024-го поступила информация о том, что к данному преступлению может быть причастен супруг, отбывающий наказание в одной из ИК Свердловской области. В рамках проведенного допроса от мужчины были получены признательные показания», — пояснили в региональном СУ СКР. Позже мужчина рассказал, что убил жену во время застолья, а наутро тщательно спрятал труп. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, до раскрытия дела убийца отбывал срок за другое преступление с 2019 года. «Сотрудники конвойной службы и оперуполномоченные угрозыска ОВД Богдановича, вывозившие фигуранта на следственное мероприятие, констатировали, что задержанный вел себя так, словно показывал не где схоронил тело собственной супруги, а какую-нибудь ненужную вещь», — отметил полковник Горелых. В пресс-службе регионального ГУФСИН добавили, что в рамках следствия останки погибшей все же найти удалось. «В результате совместной работы сотрудников оперативного управления и управления угрозыска указанный гражданин сознался в совершенном преступлении», — подчеркнули в ведомстве.