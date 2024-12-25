Катание на 70-метровой горке и кошачий балет: чем занять детей в праздники в Екатеринбурге

В Екатеринбурге покажут кошачий балет от Владимира Куклачева

Дети смогут отдохнуть как на уличных площадках, так и в теплых помещениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В январские каникулы маленьких екатеринбуржцев ждет множество развлечений. Так, в эти дни можно будет посетить спектакль, в котором главные роли исполняют кошки, или открыть для себя 70-метровую горку для катания на тюбинге. URA.RU собрало самые интересные мероприятия, на которые следует отправиться вместе с детьми.

Посмотреть бесплатные спектакли

Развлекательная программа с Дедом Морозом у новогодней елки пройдет в Veer Mall со 2 по 6 января, начало мероприятия — в 15:00. Кроме этого, с 16:00 до 17:00 на сцене покажут спектакли «Снежная Королева», «По щучьему велению» и «Щелкунчик». Вход свободный.

Увидеть балетные номера кошек

Младший сын Юрия Куклачева, Владимир, представит спектакль «Волшебные кошки», где животные исполнят трюки и покажут балетные номера. Шоу идет три раза в день 2 и 3 января в Окружном доме офицеров, билеты стоят от 1500 рублей.

Скатиться на 70-метровой тюбинг-трассе

В «Парке сказов» (Арамиль) запустили две уникальные тюбинг-горки — с изгибами и поворотами. Аттракцион подходит даже для взрослого, если вес не будет превышать 100 кг. Для комфортного подъема на точку старта для гостей работает бугельный подъемник. Стоимость посещения горки со среды по воскресенье: один спуск — 150 рублей, три спуска — 350, пять спусков — 500.

Научиться актерскому мастерству

Различные новогодние мероприятия для детей ежедневно будут проходить в Ельцин Центре. В программе — экскурсия-сказка, интерактивная экскурсия, мастерская изобретений, театральный мастер-класс и постановка с магическими подарками. События платные — от 250 рублей.

Попрыгать на батуте

В новогодние каникулы в парке Razgon представят программу по мотивам сказки «Алиса в Стране Чудес». Детей ждет новогодний квест, здесь же можно поиграть в Sony PlayStation (1 час — 300 рублей), посетить VR-арену и попрыгать на батутах. В праздники будет работать тариф выходного дня: час пребывания стоит 900 рублей, два часа — 1100, безлимит — 1300.

Прокатиться на лыжах и коньках

Не стоит забывать еще об одной высокой горке — в парке Маяковского, с которой можно скатиться на «бубликах». Катание платное: 150 рублей (один спуск) или 450 рублей (четыре спуска). В ЦПКиО также есть каток «Северное сияние», ледовый лабиринт, прокат лыж и «Вкусная улица», на которой продают чай из самовара, сахарные пышки и другие вкусности.

Получить подарки

В ТРК «Глобус» с 2 по 6 января пройдут интерактивные спектакли, на которых дети встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снежной Королевой, Щелкунчиком и другими персонажами. Аниматоры проведут конкурсы и розыгрыши, раздадут подарки. Мероприятие бесплатное, пройдет на 2 этаже торгового центра с 16:00 до 17:30.