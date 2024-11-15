Крупнейшего в Златоусте поставщика тепла хотят обанкротить

Крупнейшего в Златоусте (Челябинская область) поставщика тепла МУП «Коммунальные сети» («КС») его дочерняя компания «ЗЭМЗ-Энерго» намерена обанкротить. Как заявил конкурсный управляющий «дочки» Антон Свистунов, фирма намерена обратиться в арбитражный суд.
«ООО „ЗЭМЗ-Энерго“ сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании банкротом МУП „КС“», — заявил на «Федресурсе» Свистунов. После публикации сообщения у него имеется две недели, чтобы выполнить намерение.
В настоящий момент на балансе «КС» находится 10 котельных. Имущество компания «Теплоэнергетик» с 1 июня передала муниципалитету, расторгнув договор аренды. Два объекта расположены в сельских населенных пунктах — Тундуше и Веселовке. Остальные являются районными котельными, в том числе две расположены в районе проспекта Гагарина, есть объекты на поселке Строителей, улице Мебельной, в городском поселке Дегтярка. Новые модульные котельные металлургического района обслуживает компания «Челябоблкоммунэнерго», она же получит в аренду котельную поселка Строителей.
Тяжелое положение «КС» связано с большой задолженностью за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). Долги превысили 1,580 млрд рублей. В судах идут процессы по взысканию штрафов и неустоек. Общая сумма взысканий, по данным URA.RU, составила дополнительные 480 млн рублей. Примерно треть совокупного долга за ТЭРы удалось погасить при поддержке региональных властей.
Взаимоотношения родительского и дочернего обществ связаны с переуступкой долгов перед «НОВАТЭК-Челябинск» и «Газпром Газораспределение Челябинск». До ввода в строй модульных котельных «КС» в металлургическом районе выступал единой теплоснабжающей организацией, а «ЗЭМЗ-Энерго» непосредственно генерировал тепло для потребителей.
Попытка обанкротить МУП не единственная. В августе 2023 года это пытался сделать сам должник. Осенью того года в суд с соответствующим иском обращались налоговики, но иск отозвали в связи с урегулированием спора. Претензии финансового характера в судах предъявляло «ЗЭМЗ-Энерго». Также долг сформировался перед поставщиком электроэнергии «Уралэнергосбыт».
При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до директора «КС» Алексея Маслова. Однако телефонный звонок он оставил без ответа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!