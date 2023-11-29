В Златоусте повторно остановили банкротство крупного поставщика тепла

30 ноября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

МУП «КС» в Златоусте отказались признавать банкротом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) юристы ФНС приостановили банкротство МУПа «Коммунальные сети» («КС»). Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, налоговики зафиксировали отсутствие долгов по обязательным платежам. В 2023 году завершилась вторая попытка обанкротить предприятие. «К судебному заседанию от представителя уполномоченного органа поступили сведения об отсутствии у МУП „Коммунальные сети“ задолженности по обязательным платежам. Производство по делу о признании МУПа прекращено», — отметили в суде. Сумма долга составляла 34,4 млн рублей. Собеседники URA.RU отмечали, что погасить задолженность такого размера для «КС» сложности не составит. В августе компания пыталась обанкротить себя сама. Однако дальше иска дело не пошло, процесс прекратили. Свои претензии к «КС» имеет дочерняя компания «ЗЭМЗ-Энерго». Только в ноябре подано два иска. Общая сумма споров по ним достигла почти 79 млн рублей.

В Златоусте (Челябинская область) юристы ФНС приостановили банкротство МУПа «Коммунальные сети» («КС»). Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, налоговики зафиксировали отсутствие долгов по обязательным платежам. В 2023 году завершилась вторая попытка обанкротить предприятие. «К судебному заседанию от представителя уполномоченного органа поступили сведения об отсутствии у МУП „Коммунальные сети“ задолженности по обязательным платежам. Производство по делу о признании МУПа прекращено», — отметили в суде. Сумма долга составляла 34,4 млн рублей. Собеседники URA.RU отмечали, что погасить задолженность такого размера для «КС» сложности не составит. В августе компания пыталась обанкротить себя сама. Однако дальше иска дело не пошло, процесс прекратили. Свои претензии к «КС» имеет дочерняя компания «ЗЭМЗ-Энерго». Только в ноябре подано два иска. Общая сумма споров по ним достигла почти 79 млн рублей.