В Перми резко вырос средний чек в ресторанах

В пермских ресторанах и кафе вырос средний чек. С января по октябрь 2024 года ужин в ресторане в среднем стал дороже на 10,14%. Об этом сказано в отчете Росстата.
«В январе 2024 года в Перми ужин в ресторане стоил 2,5 тысячи рублей на одного человека. В октябре стоимость увеличилась до 2,7 тысячи рублей. Прирост составил 10,14%», — сказано в сообщении.
Участники рынка подтвердили URA.RU повышение цен. Так, в ресторане «Хочу Пури» в ТРК «Семья» с февраля по ноябрь 2024 года цены на ряд продуктов поднялись на 10%. Средний чек вырос с 2,2 тысячи до 2,5 тысячи рублей. «Последний раз цены поднимали в октябре. Мы этого очень не хотим. У нас достаточно демократичная стоимость блюд, но, к сожалению, вынуждены поднимать цены. Это было связано с тем, что год выдался неурожайный, а также с удорожанием импортных продуктов. Хотя мы постепенно меняем поставщиков. Сейчас у нас 90% поставщиков из России», — рассказала агентству директор ресторана Анна Станейко.
Владелец доставки суши и роллов «Доставка kaifa» Денис Селезнев сообщил URA.RU, что рост цен на блюда коснулся не только ресторанов. В его сети средний чек тоже увеличился. Но прирост составил чуть меньше — 9,1%. Среди причин предприниматель называет подорожание сырья, увеличение стоимости труда и инфляцию. «Мы не стремимся сдержать цены, заменяя сырье дешевыми аналогами, а поднимаем стоимость блюд, чтобы гости получали продукт неизменного качества. Конкуренция на рынке труда вынуждает нас поднимать ставку линейному персоналу, чтобы быть конкурентными. За год зарплата некоторых специалистов компании выросла на 30%. Кроме этого, дорожает все остальное: аренда, коммунальные платежи и так далее. Это отражается на среднем чеке», — рассказал Денис Селезнев.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выросли цены на красную икру и сливочное масло. Икра с сентября по октябрь 2024 года подорожала почти на 30%.
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