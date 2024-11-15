«Сургутнефтегаз» купил нефтяное месторождение в ХМАО по цене квартиры

«Сургутнефтегаз» приобрел месторождение нефти в ХМАО за шесть миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» купил месторождение нефти за шесть миллионов рублей
«Сургутнефтегаз» купил месторождение нефти за шесть миллионов рублей Фото:

«Сургутнефтегаз» получил лицензию на разработку участка недр «Похорский 1», расположенного в Кондинском районе ХМАО. Организатор аукциона сообщил URA.RU, что цена месторождения составила более шести миллионов рублей.

«Право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр „Похорский 1“ предоставлено единственному участнику аукциона — ПАО „Сургутнефтегаз“. Окончательный размер разового платежа за пользование недрами составил 6 081 526 руб.», — уточнил представитель электронной торговой площадки.

Лицензия выдана на 25 лет. Площадь участка составляет 804 квадратных километра. В его недрах содержится около пяти миллионов тонн нефти и двух миллиардов кубометров газа. Месторождение расположено на землях лесного фонда и не имеет охраняемых зон. Однако для его разработки необходимо согласование с аборигенами ХМАО, так как на территории находятся шесть территорий традиционного природопользования коренных народов севера.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» проиграл аукцион за крупное месторождение в Якутии. Участок недр достался дочке «Газпрома», которая предложила почти два миллиарда рублей.

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«Сургутнефтегаз» получил лицензию на разработку участка недр «Похорский 1», расположенного в Кондинском районе ХМАО. Организатор аукциона сообщил URA.RU, что цена месторождения составила более шести миллионов рублей. «Право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр „Похорский 1“ предоставлено единственному участнику аукциона — ПАО „Сургутнефтегаз“. Окончательный размер разового платежа за пользование недрами составил 6 081 526 руб.», — уточнил представитель электронной торговой площадки. Лицензия выдана на 25 лет. Площадь участка составляет 804 квадратных километра. В его недрах содержится около пяти миллионов тонн нефти и двух миллиардов кубометров газа. Месторождение расположено на землях лесного фонда и не имеет охраняемых зон. Однако для его разработки необходимо согласование с аборигенами ХМАО, так как на территории находятся шесть территорий традиционного природопользования коренных народов севера. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» проиграл аукцион за крупное месторождение в Якутии. Участок недр достался дочке «Газпрома», которая предложила почти два миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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