14 ноября 2024

«Сургутнефтегаз» уступил дочке «Газпрома» нефтяное месторождение в Якутии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Сургутнефтегаз» проиграл торги за месторождение нефти и газа в Якутии
«Сургутнефтегаз» проиграл торги за месторождение нефти и газа в Якутии Фото:

Компания «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, проиграла аукцион за право добывать нефть и газ на Западно-Ленском месторождении в Якутии. Торги выиграла компания «Газпром добыча Ноябрьск» (входит в структуру «Газпрома»), предложившая рекордные 1,86 миллиарда рублей, сообщил URA.RU представитель торговой площадки.

«Аукцион за право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Западно-Ленском нефтегазовом участке в Якутии выиграла компания „Газпром добыча Ноябрьск“. В торгах приняли участие „Сургутнефтегаз“, ООО „Энергия Восточной Сибири“, ООО „Истсиб геологоразведка“ и ООО „Якутия“. В ходе торгов было сделано 254 аукционных шага, итоговый платеж составил 1 млрд 860 млн 576 тысяч 506,8 рублей», — добавил собеседник агентства.

Итоговая цена за актив превысила стартовую более чем в 180 раз. «Сургутнефтегаз» предложил за месторождение чуть больше 400 миллионов, тогда как «Газпром» готов был отдать порядка двух миллиардов рублей.  Участок содержит около 2,3 миллиона тонн нефти и 54 миллиарда кубометров газа, что открывает широкие перспективы для его освоения.

Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе»» грозят лишением премии за сотовые телефоны. В одном из подразделений компании появилось сообщение о предстоящих проверках.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, проиграла аукцион за право добывать нефть и газ на Западно-Ленском месторождении в Якутии. Торги выиграла компания «Газпром добыча Ноябрьск» (входит в структуру «Газпрома»), предложившая рекордные 1,86 миллиарда рублей, сообщил URA.RU представитель торговой площадки. «Аукцион за право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Западно-Ленском нефтегазовом участке в Якутии выиграла компания „Газпром добыча Ноябрьск“. В торгах приняли участие „Сургутнефтегаз“, ООО „Энергия Восточной Сибири“, ООО „Истсиб геологоразведка“ и ООО „Якутия“. В ходе торгов было сделано 254 аукционных шага, итоговый платеж составил 1 млрд 860 млн 576 тысяч 506,8 рублей», — добавил собеседник агентства. Итоговая цена за актив превысила стартовую более чем в 180 раз. «Сургутнефтегаз» предложил за месторождение чуть больше 400 миллионов, тогда как «Газпром» готов был отдать порядка двух миллиардов рублей.  Участок содержит около 2,3 миллиона тонн нефти и 54 миллиарда кубометров газа, что открывает широкие перспективы для его освоения. Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе»» грозят лишением премии за сотовые телефоны. В одном из подразделений компании появилось сообщение о предстоящих проверках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...