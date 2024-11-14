«Сургутнефтегаз» уступил дочке «Газпрома» нефтяное месторождение в Якутии

Компания «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, проиграла аукцион за право добывать нефть и газ на Западно-Ленском месторождении в Якутии. Торги выиграла компания «Газпром добыча Ноябрьск» (входит в структуру «Газпрома»), предложившая рекордные 1,86 миллиарда рублей, сообщил URA.RU представитель торговой площадки.
«Аукцион за право на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на Западно-Ленском нефтегазовом участке в Якутии выиграла компания „Газпром добыча Ноябрьск“. В торгах приняли участие „Сургутнефтегаз“, ООО „Энергия Восточной Сибири“, ООО „Истсиб геологоразведка“ и ООО „Якутия“. В ходе торгов было сделано 254 аукционных шага, итоговый платеж составил 1 млрд 860 млн 576 тысяч 506,8 рублей», — добавил собеседник агентства.
Итоговая цена за актив превысила стартовую более чем в 180 раз. «Сургутнефтегаз» предложил за месторождение чуть больше 400 миллионов, тогда как «Газпром» готов был отдать порядка двух миллиардов рублей. Участок содержит около 2,3 миллиона тонн нефти и 54 миллиарда кубометров газа, что открывает широкие перспективы для его освоения.
Ранее URA.RU писало, что в «Сургутнефтегазе»» грозят лишением премии за сотовые телефоны. В одном из подразделений компании появилось сообщение о предстоящих проверках.
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