15 ноября 2024

В Челябинске в ДТП премиальную иномарку разорвало пополам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии в районе ЧМЗ в Челябинске Фото:

В Металлургическом районе Челябинска автомобиль Audi разорвало пополам после столкновения со столбом. Пострадали двое. Об этом сообщают очевидцы.

«Ночью 16 ноября на перекрестке Мира — Румянцева произошло ДТП. Машина на бешеной скорости влетела в столб. Удар был настолько сильным, что машину разорвало пополам», — говорится в сообществе «ЧМЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной информации, водитель и пассажир иномарки получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Челябинцев призвали соблюдать скоростной режим.

Премиальную иномарку разорвало пополам после столкновения со столбом
Премиальную иномарку разорвало пополам после столкновения со столбом
По предварительной информации, в ДТП пострадали двое
По предварительной информации, в ДТП пострадали двое

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В Металлургическом районе Челябинска автомобиль Audi разорвало пополам после столкновения со столбом. Пострадали двое. Об этом сообщают очевидцы. «Ночью 16 ноября на перекрестке Мира — Румянцева произошло ДТП. Машина на бешеной скорости влетела в столб. Удар был настолько сильным, что машину разорвало пополам», — говорится в сообществе «ЧМЗ» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительной информации, водитель и пассажир иномарки получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Челябинцев призвали соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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