В Металлургическом районе Челябинска автомобиль Audi разорвало пополам после столкновения со столбом. Пострадали двое. Об этом сообщают очевидцы.
«Ночью 16 ноября на перекрестке Мира — Румянцева произошло ДТП. Машина на бешеной скорости влетела в столб. Удар был настолько сильным, что машину разорвало пополам», — говорится в сообществе «ЧМЗ» в социальной сети «ВКонтакте».
По предварительной информации, водитель и пассажир иномарки получили травмы и были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. Челябинцев призвали соблюдать скоростной режим.
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