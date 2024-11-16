Илон Маск заявил, что уничтожит тех, кто обвинил его в связях с Россией

Американский предприниматель и глава компании SpaceX Илон Маск заявил о своем намерении преследовать тех, кто распространяет обвинения о его якобы связях с Россией. Он подчеркнул, что «уничтожит» этих обвинителей.
«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они (член Комитета по международным отношениям Джинн Шахин и председатель Комитета по ВС Сената Джек Рид — прим.ред. URA.RU) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Ранее сенаторы от Демократической партии США направили запрос федеральным органам власти с требованием провести детальное расследование связей Илона Маска с Россией. В письме, подписанном сенаторами Джинн Шахин и Джеком Ридом, акцентируется внимание на необходимости анализа возможных контактов Маска с российскими структурами и рассмотрении вопроса о возможном разрыве госконтрактов с его компанией SpaceX. В дополнение к основному требованию, в письме также поднимаются вопросы касательно безопасности и надежности Илона Маска в роли ключевого исполнителя госконтрактов.
Призыв к проведению расследования был выдвинут в контексте предстоящего возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Илон Маск, который вложил более 119 миллионов долларов в избирательную кампанию Трампа, был назначен сопредседателем новой структуры, нацеленной на усиление эффективности государственного управления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.