СК РФ возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Благовещенске

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Следователи расследуют трагедию
Следователи расследуют трагедию Фото:

СК России в Амурской области возбудил уголовное дело из-за гибели пятерых человек при пожаре в хостеле Благовещенска. Об этом объявлено на официальном сайте ведомства.

«Во время тушения пожара по улице Чайковского в городе Благовещенске, в хостеле, обнаружены тела пяти человек. По данному факту СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. Сам пожар произошел 13 марта 2025 года.

В дополнение к возбуждению уголовного дела, следственные органы осуществили осмотр места инцидента и инициировали проведение пожарно-технической экспертизы с целью установления всех деталей происшествия. Кроме того, был арестован оператор жилищных услуг, подозреваемый в возможном нарушении норм пожарной безопасности.

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СК России в Амурской области возбудил уголовное дело из-за гибели пятерых человек при пожаре в хостеле Благовещенска. Об этом объявлено на официальном сайте ведомства. «Во время тушения пожара по улице Чайковского в городе Благовещенске, в хостеле, обнаружены тела пяти человек. По данному факту СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. Сам пожар произошел 13 марта 2025 года. В дополнение к возбуждению уголовного дела, следственные органы осуществили осмотр места инцидента и инициировали проведение пожарно-технической экспертизы с целью установления всех деталей происшествия. Кроме того, был арестован оператор жилищных услуг, подозреваемый в возможном нарушении норм пожарной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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