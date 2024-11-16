В боях за Клещеевку погиб отец трех дочерей Сергей Старков из Пермского края

У села Клещеевка Бахмутского района погиб наводчик штурмового отделения Сергей Старков из Прикамья. Дома у него остались отец, сестра и три дочери, пояснила пресс-служба мэрии Верещагинского округа.
«Сергей Старков — сержант, наводчик штурмового отделения штурмовой роты МСБ (на автомобилях) погиб 4 февраля 2024 года в районе Клещеевки», — написано на странице окружной администрации. Его дочерей зовут — Анастасия, Алена и Анна.
Боец родился 17 июня 1977 года. До 6-го класса учился в школе-интернате, затем — в Комаровской школе. В 1995-1997 годах проходил службу по призыву, был командиром автоотделения. В дальнейшем работал монтером путей в ПЧ-1 и «Уралспецбетоне».
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