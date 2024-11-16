16 ноября 2024
15 ноября 2024

В боях за Клещеевку погиб отец трех дочерей Сергей Старков из Пермского края

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Близких зовут проститься с бойцом 17 ноября в деревне Елохи
Близких зовут проститься с бойцом 17 ноября в деревне Елохи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У села Клещеевка Бахмутского района погиб наводчик штурмового отделения  Сергей Старков из Прикамья. Дома у него остались отец, сестра и три дочери, пояснила пресс-служба мэрии Верещагинского округа.

«Сергей Старков — сержант, наводчик штурмового отделения штурмовой роты МСБ (на автомобилях) погиб 4 февраля 2024 года в районе Клещеевки», — написано на странице окружной администрации. Его дочерей зовут — Анастасия, Алена и Анна.

Боец родился 17 июня 1977 года. До 6-го класса учился в школе-интернате, затем — в Комаровской школе. В 1995-1997 годах проходил службу по призыву, был командиром автоотделения. В дальнейшем работал монтером путей в ПЧ-1 и «Уралспецбетоне».

Прикамский военнослужащий погиб в боях за освобождение Клещеевки
Прикамский военнослужащий погиб в боях за освобождение Клещеевки
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У села Клещеевка Бахмутского района погиб наводчик штурмового отделения  Сергей Старков из Прикамья. Дома у него остались отец, сестра и три дочери, пояснила пресс-служба мэрии Верещагинского округа. «Сергей Старков — сержант, наводчик штурмового отделения штурмовой роты МСБ (на автомобилях) погиб 4 февраля 2024 года в районе Клещеевки», — написано на странице окружной администрации. Его дочерей зовут — Анастасия, Алена и Анна. Боец родился 17 июня 1977 года. До 6-го класса учился в школе-интернате, затем — в Комаровской школе. В 1995-1997 годах проходил службу по призыву, был командиром автоотделения. В дальнейшем работал монтером путей в ПЧ-1 и «Уралспецбетоне».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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