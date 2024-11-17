Мать и четверо детей заживо сгорели в Новосибирской области

В селе Новоселье Купинского района Новосибирской области загорелся частный дом. В результате пожара погибли мать и четверо детей. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Пожар в доме многодетной семьи произошел рано утром. Огонь распространился на 80 квадратных метров.
Отец семейства и двое сыновей в возрасте 12 и 14 лет смогли выбраться из горящего дома. В настоящее время мужчина находится в больнице. Сообщается, что он получил тяжелые травмы.
Пожар уже ликвидирован. На месте происшествия работает психолог МЧС России, оказывающий поддержку родственникам погибших.
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