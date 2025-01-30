Сотни тысяч мигрантов приехали в Свердловскую область

За 2024 год в Свердловскую область приехали 232 тысячи мигрантов
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Большая часть приезжих — уроженцы Таджикистана и Узбекистана Фото:

В Свердловскую область за 2024 год приехали порядка 232 тысяч мигрантов, большинство из которых уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Об этом рассказал начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Константин Волков.

«За 12 месяцев 2024 года в Свердловскую область прибыли 232 тысячи иностранцев», — сказал Волков в ходе пресс-конференции ТАСС. Целью прибывания на территорию РФ для 51% мигрантов стала работа, 30% приехали ради частного визита. Еще 8% граждан прибыли с целью учиться.

По его словам, за тот же срок иностранцам оформили 1563 разрешения на временное проживание и 9265 видов на жительство. Гражданство РФ получили 6097 человек.

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В Свердловскую область за 2024 год приехали порядка 232 тысяч мигрантов, большинство из которых уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Об этом рассказал начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Константин Волков. «За 12 месяцев 2024 года в Свердловскую область прибыли 232 тысячи иностранцев», — сказал Волков в ходе пресс-конференции ТАСС. Целью прибывания на территорию РФ для 51% мигрантов стала работа, 30% приехали ради частного визита. Еще 8% граждан прибыли с целью учиться. По его словам, за тот же срок иностранцам оформили 1563 разрешения на временное проживание и 9265 видов на жительство. Гражданство РФ получили 6097 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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