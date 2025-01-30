Сотни тысяч мигрантов приехали в Свердловскую область

За 2024 год в Свердловскую область приехали 232 тысячи мигрантов

30 января 2025 в 15:16 Размер текста - 17 +

Большая часть приезжих — уроженцы Таджикистана и Узбекистана Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловскую область за 2024 год приехали порядка 232 тысяч мигрантов, большинство из которых уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Об этом рассказал начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Константин Волков. «За 12 месяцев 2024 года в Свердловскую область прибыли 232 тысячи иностранцев», — сказал Волков в ходе пресс-конференции ТАСС. Целью прибывания на территорию РФ для 51% мигрантов стала работа, 30% приехали ради частного визита. Еще 8% граждан прибыли с целью учиться. По его словам, за тот же срок иностранцам оформили 1563 разрешения на временное проживание и 9265 видов на жительство. Гражданство РФ получили 6097 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловскую область за 2024 год приехали порядка 232 тысяч мигрантов, большинство из которых уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Об этом рассказал начальник отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Константин Волков. «За 12 месяцев 2024 года в Свердловскую область прибыли 232 тысячи иностранцев», — сказал Волков в ходе пресс-конференции ТАСС. Целью прибывания на территорию РФ для 51% мигрантов стала работа, 30% приехали ради частного визита. Еще 8% граждан прибыли с целью учиться. По его словам, за тот же срок иностранцам оформили 1563 разрешения на временное проживание и 9265 видов на жительство. Гражданство РФ получили 6097 человек.