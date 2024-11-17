17 ноября 2024

Автомобилистов предупредили о резком росте штрафов за нарушение ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушителей начнут штрафовать жестче по ряду статей КоАП
Нарушителей начнут штрафовать жестче по ряду статей КоАП Фото:

С 1 января 2025 года в России рискуют вырасти штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к КоАП.

«[Со следующего года] в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения... Поправки к [КоАП] разрабатываются в правительстве», — передает газета.

Так, за неиспользование правил, касающихся ремней безопасности, предлагается поднять штраф с 1000 до 1500 рублей. Штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также за передачу управления лицу в таком состоянии могут увеличить с 30 000 до 45 000 рублей. Это также касается отказа от прохождения медицинского освидетельствования.

Изменения предусматривают также корректировку размеров штрафов за превышение скорости с текущих 500–5000 рублей до 750–7500 рублей, и аналогичное увеличение предусмотрено за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Максимальные размеры штрафов будут применяться для нарушений, совершенных в Москве и Санкт-Петербурге.

Также предложено увеличить штрафы за нарушение правил буксировки или перевозок грузов и за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта. В случае причинения легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф может быть повышен с 2500–5000 до 3700–7500 рублей, а за причинение среднего вреда здоровью с 10 000 — 20 000 до 15 000 — 30 000 рублей.

В дополнение к увеличению штрафов, поправки предусматривают изменение условий их оплаты со скидкой. Сейчас нарушители могут уплатить половину штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления. После внесения изменений оплатить штраф со скидкой в размере 75% будет возможно в течение 30 дней.

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С 1 января 2025 года в России рискуют вырасти штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок к КоАП. «[Со следующего года] в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения... Поправки к [КоАП] разрабатываются в правительстве», — передает газета. Так, за неиспользование правил, касающихся ремней безопасности, предлагается поднять штраф с 1000 до 1500 рублей. Штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также за передачу управления лицу в таком состоянии могут увеличить с 30 000 до 45 000 рублей. Это также касается отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Изменения предусматривают также корректировку размеров штрафов за превышение скорости с текущих 500–5000 рублей до 750–7500 рублей, и аналогичное увеличение предусмотрено за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Максимальные размеры штрафов будут применяться для нарушений, совершенных в Москве и Санкт-Петербурге. Также предложено увеличить штрафы за нарушение правил буксировки или перевозок грузов и за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта. В случае причинения легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф может быть повышен с 2500–5000 до 3700–7500 рублей, а за причинение среднего вреда здоровью с 10 000 — 20 000 до 15 000 — 30 000 рублей. В дополнение к увеличению штрафов, поправки предусматривают изменение условий их оплаты со скидкой. Сейчас нарушители могут уплатить половину штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления. После внесения изменений оплатить штраф со скидкой в размере 75% будет возможно в течение 30 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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