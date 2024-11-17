17 ноября 2024

«Ведомости»: в Госдуме обратились к Мишустину по поводу условий семейной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустина попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке
Мишустина попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке Фото:

Депутаты Госдумы от ЛДПР и два сенатора обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить лимиты по государственной программе «Семейная ипотека». Они направили письмо 14 ноября, о чем сообщает газета «Ведомости», ознакомившаяся с документом.

«Группа депутатов Госдумы от партии ЛДПР и два сенатора попросили премьер-министра Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме „Семейная ипотека“, чтобы удовлетворить потребности граждан. 14 ноября законодатели направили главе правительства письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос», — говорится в материале издания.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил получение обращения и заявил, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В своем обращении депутаты и сенаторы выражают обеспокоенность текущими лимитами программы, которые, по их мнению, не соответствуют растущим потребностям граждан России в доступном жилье. Подробности ожидаемых изменений и возможные сроки рассмотрения предложений пока не раскрываются.

Настоящее время считается самым удачным для покупки квартир в преддверии перезапуска выдачи «Семейной ипотеки». Об этом рассказала доктор экономических нук Наталья Проданова.

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Депутаты Госдумы от ЛДПР и два сенатора обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить лимиты по государственной программе «Семейная ипотека». Они направили письмо 14 ноября, о чем сообщает газета «Ведомости», ознакомившаяся с документом. «Группа депутатов Госдумы от партии ЛДПР и два сенатора попросили премьер-министра Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме „Семейная ипотека“, чтобы удовлетворить потребности граждан. 14 ноября законодатели направили главе правительства письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос», — говорится в материале издания. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил получение обращения и заявил, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В своем обращении депутаты и сенаторы выражают обеспокоенность текущими лимитами программы, которые, по их мнению, не соответствуют растущим потребностям граждан России в доступном жилье. Подробности ожидаемых изменений и возможные сроки рассмотрения предложений пока не раскрываются. Настоящее время считается самым удачным для покупки квартир в преддверии перезапуска выдачи «Семейной ипотеки». Об этом рассказала доктор экономических нук Наталья Проданова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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