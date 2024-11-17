«Ведомости»: в Госдуме обратились к Мишустину по поводу условий семейной ипотеки

Депутаты Госдумы от ЛДПР и два сенатора обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить лимиты по государственной программе «Семейная ипотека». Они направили письмо 14 ноября, о чем сообщает газета «Ведомости», ознакомившаяся с документом.
«Группа депутатов Госдумы от партии ЛДПР и два сенатора попросили премьер-министра Михаила Мишустина увеличить лимиты по льготной госпрограмме „Семейная ипотека“, чтобы удовлетворить потребности граждан. 14 ноября законодатели направили главе правительства письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос», — говорится в материале издания.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердил получение обращения и заявил, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. В своем обращении депутаты и сенаторы выражают обеспокоенность текущими лимитами программы, которые, по их мнению, не соответствуют растущим потребностям граждан России в доступном жилье. Подробности ожидаемых изменений и возможные сроки рассмотрения предложений пока не раскрываются.
Настоящее время считается самым удачным для покупки квартир в преддверии перезапуска выдачи «Семейной ипотеки». Об этом рассказала доктор экономических нук Наталья Проданова.
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