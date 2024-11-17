17 ноября 2024

Бундесвер признал необходимость диалога с Россией по вопросу Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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В ФРГ хотят наладить диалог с Россией
В ФРГ хотят наладить диалог с Россией Фото:

Важно продолжать попытки наладить диалог с Россией по поводу Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Нужно постоянно пытаться это делать (выстраивать диалог с Россией — прим. URA.RU) и одновременно поддерживать Украину», — заявил Писториус в беседе с телеканалом ARD. Он также заявил, что не видит изменения курса Москвы.

Ранее состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Это была первая их беседа с декабря 2022 года. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, обсуждение касалось ситуации на Украине, проблем Ближнего Востока, а также двусторонних отношений между Москвой и Берлином. Было достигнуто соглашение о том, что помощники лидеров продолжат поддерживать контакт.

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Важно продолжать попытки наладить диалог с Россией по поводу Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Нужно постоянно пытаться это делать (выстраивать диалог с Россией — прим. URA.RU) и одновременно поддерживать Украину», — заявил Писториус в беседе с телеканалом ARD. Он также заявил, что не видит изменения курса Москвы. Ранее состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Это была первая их беседа с декабря 2022 года. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, обсуждение касалось ситуации на Украине, проблем Ближнего Востока, а также двусторонних отношений между Москвой и Берлином. Было достигнуто соглашение о том, что помощники лидеров продолжат поддерживать контакт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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