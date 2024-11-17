Бундесвер признал необходимость диалога с Россией по вопросу Украины

Важно продолжать попытки наладить диалог с Россией по поводу Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
«Нужно постоянно пытаться это делать (выстраивать диалог с Россией — прим. URA.RU) и одновременно поддерживать Украину», — заявил Писториус в беседе с телеканалом ARD. Он также заявил, что не видит изменения курса Москвы.
Ранее состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Это была первая их беседа с декабря 2022 года. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, обсуждение касалось ситуации на Украине, проблем Ближнего Востока, а также двусторонних отношений между Москвой и Берлином. Было достигнуто соглашение о том, что помощники лидеров продолжат поддерживать контакт.
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