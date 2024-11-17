17 ноября 2024

Собянин заявил о двойной атаке беспилотников ВСУ на Москву. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны пытались атаковать Москву, но были сбиты
Дроны пытались атаковать Москву, но были сбиты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина предприняла вторую попытку атаки столицы России. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее сообщалось о сбитом в Раменском городском округе дроне. Видео происшествия опубликовали telegram-каналы.

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил глава города в telegram-канале. Эта атака стала второй попыткой ВСУ за утро атаковать столицу. Отмечается, что специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия.

Ранее Собянин заявил о попытке ВСУ атаковать столицу Москвы. Тогда БПЛА Украины упал в Раменском городском округе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина предприняла вторую попытку атаки столицы России. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее сообщалось о сбитом в Раменском городском округе дроне. Видео происшествия опубликовали telegram-каналы. «Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил глава города в telegram-канале. Эта атака стала второй попыткой ВСУ за утро атаковать столицу. Отмечается, что специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия. Ранее Собянин заявил о попытке ВСУ атаковать столицу Москвы. Тогда БПЛА Украины упал в Раменском городском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...