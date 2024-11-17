Украина предприняла вторую попытку атаки столицы России. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее сообщалось о сбитом в Раменском городском округе дроне. Видео происшествия опубликовали telegram-каналы.
«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил глава города в telegram-канале. Эта атака стала второй попыткой ВСУ за утро атаковать столицу. Отмечается, что специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия.
Ранее Собянин заявил о попытке ВСУ атаковать столицу Москвы. Тогда БПЛА Украины упал в Раменском городском округе.
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