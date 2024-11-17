Трамп может изменить разрешение Байдена бить по РФ ракетами ATACMS силами Киева

Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть решение действующего американского лидера Джо Байдена снять запрет для ВСУ на удары по России дальнобойными ракетами. Об этом рассказали в переходной команде политика.
«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — рассказал представитель команды избранного президента. Его слова передало ТАСС.
Ранее стало известно о разрешении Байдена для ВСУ наносить удары вглубь РФ дальнобойными ракетами. Об этом сообщили мировые СМИ вечером 17 ноября. Издание The New York Times отметило, что решение Байдена вызвало опасения среди некоторых американских чиновников, а представители Пентагона выразили свое несогласие с передачей Украине американских ракет.
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