Российские военные заблокировали ВСУ в Курской области: главное об СВО на 17 ноября

Бойцы группировки «Север» ВС РФ заблокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области, передает Минобороны России. В ходе атаки было уничтожено 80 военных ВСУ. Также российские военные атаковали важные энергообъекты Украины, которые обеспечивают работу ВПК. Главное об СВО к вечеру 17 ноября — в материале URA.RU.
Бойцы ВС РФ заблокировали ВСУ в Курской области
Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ блокировали военных ВСУ в районе Ольговской рощи Курской области. В результате проведенной операции были ликвидированы 80 украинских военнослужащих, около 40 получили ранения, а также 24 боевика были захвачены в плен.
ВС РФ сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ в Курской области
В Курской области перехвачены и уничтожены две управляемые авиабомбы, запущенные ВСУ, написал губернатор области Алексей Смирнов своем telegram-канале. Он выразил благодарность российским военнослужащим за надежную работу системы противовоздушной обороны.
Главред «Народной газеты» Курской области погибла после атаки ВСУ
Главный редактор издания «Народная газета» Юлия Кузнецова погибла в результате удара дрона ВСУ в Курской области, сообщил Смирнов. Инцидент произошел, когда дрон поразил легковой автомобиль, в котором находилась журналистка.
По словам губернатора региона, в момент трагедии Кузнецова перевозила архивные документы редакции. Также отмечается, что она работала над статьей, целью которой было освещение ситуации в Большесолдатском районе.
Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ
В результате нападения дроном FPV ВСУ на автомобиль местного участкового в Большесолдатском районе Курской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Владимир Зайцев в своем telegram-канале. Он также отметил, что в районном центре наблюдается повышенная активность украинских дронов, целящихся в движущиеся автомобили.
ВС РФ ударили по энергообъектам на Украине
Минобороны РФ в своем telegram-канале сообщило, что ночью 17 ноября произошла масштабная атака российских ВС на ключевые энергетические объекты Украины, которые играют важную роль в функционировании оборонно-промышленного комплекса страны. По данным ведомства, для нанесения ударов было использовано высокоточное вооружение и ударные дроны. В результате атаки все запланированные объекты были успешно поражены.
Маск заявил, что СВО закончится после прихода Трампа
Конфликт между Россией и Украиной может быть завершен после вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х. Так он ответил на публикацию New York Post, в которой возможное завершение украинского конфликта связывалось с началом президентского срока Трампа.
ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ
ВС РФ осуществили захват под огневой контроль ключевой транспортной артерии, используемой для снабжения ВСУ в Курахово, сообщает ТАСС. Этот шаг значительно усложняет процесс доставки боеприпасов и личного состава украинским войскам, создавая трудности в пополнении запасов и подкреплениях.
В Европе заявили, что завершить СВО помогут только переговоры
Европейские лидеры высказываются в пользу дипломатического урегулирования конфликта на Украине, принимая во внимание продолжающиеся успехи российских войск. Как утверждает The Wall Street Journal, многие официальные лица убеждены, что переговоры являются единственным способом решения настоящей проблемы.
По мнению Трампа, учитывая сложности на фронте, Украине вскоре может не остаться других вариантов, кроме как начать переговоры о мире. По информации издания, Киев также некатегорично высказывается о мирных диалогах с Москвой.
Премьер Польши считает, что конфликт на Украине скоро закончится
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в соцсети X, что конфликт на Украине скоро подойдет к концу, а следующие две недели станут решающими. Он высказал критику в адрес западных стран за их попытки урегулировать ситуацию через телефонные разговоры с российским правительством. Туск подчеркнул, что такой метод общения не способен заменить активную и реальную поддержку.
ВСУ испытывают проблемы на нескольких участках фронта
Украинская армия сталкивается с серьезными проблемами на нескольких ключевых направлениях фронта, сообщают аналитики издания Ouest France. В частности, они отмечают неудачи ВСУ в Курской области, а также на купянском направлении в Харьковской области.
Эксперты указывают на то, что российские войска успешно осуществляют операции, направленные на окружение украинских подразделений. Это позволяет им осуществлять атаки на позиции ВСУ в районе Купянска с трех различных направлений одновременно.
Две «Бабы-Яги» уничтожены российскими FPV-дронами
FPV-дроны группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили два украинских гексакоптера «Баба-Яга». Соответствующие кадры публикует Минобороны России в своем telegram-канале.
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