17 ноября 2024

Мэр Москвы Собянин: столицу пытались атаковать дроны ВСУ

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Собянин заявил, что жертв после атаки нет
Собянин заявил, что жертв после атаки нет Фото:

ВСУ пытались атаковать столицу России при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. По предварительным данным, на месте падения обломков БПЛА не пострадавших и разрушений. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.

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ВСУ пытались атаковать столицу России при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. По предварительным данным, на месте падения обломков БПЛА не пострадавших и разрушений. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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