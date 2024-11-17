Мэр Москвы Собянин: столицу пытались атаковать дроны ВСУ

Собянин заявил, что жертв после атаки нет
ВСУ пытались атаковать столицу России при помощи беспилотников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин у себя в telegram-канале. По предварительным данным, на месте падения обломков БПЛА не пострадавших и разрушений. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр.
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