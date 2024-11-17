Эксперты раскрыли неочевидные уловки банков при оформлении вкладов

Российские банки продолжают повышать ставки по своим депозитам, однако они лукавят в рекламе своих услуг. Например, некоторые компании предлагают ставки на конец срока, а с повышением инфляции увеличивается риск заморозки депозитов, заявил старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Артур Беджанов.
«Во-первых, банки лукавят в рекламе, по факту предлагая ставки на конец срока, а не в процентах годовых. Также такие депозиты зачастую обрамляются дополнительными условиями, например обязательными тратами по карте», — рассказал Беджанов газете «Известия».
Он также заявил, что депозиты в любой ситуации проигрывают рынку облигаций. При растущих ставках фиксирование процента на долгий период оказывается невыгодным. Также, по словам эксперта, вклады застрахованы только на сумму 1,4 млн рублей. Сумма выше порога находится под риском отзыва лицензии у банка.
Помимо этого, в нынешних условиях существует риск заморозки финансов. Такой сценарий кажется нереалистичным, но с публикацией данных по инфляции растут и шансы на его исполнение, подчеркивает эксперт.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о возможных рисках стагфляции в России из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. На данный момент ключевая ставка находится на уровне 21%, однако в декабре она может вырасти до 23%.
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