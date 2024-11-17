17 ноября 2024

Оппонент Шольца на выборах Хабек пообещал Украине долгожданные Taurus

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Хабек однозначно ответил на вопрос о возможных поставках Taurus Киеву
Хабек однозначно ответил на вопрос о возможных поставках Taurus Киеву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, выдвигаясь на пост канцлера от партии «Зеленые», заявил, что разрешит поставки крылатых ракет Taurus Украине в случае своего избрания. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о корректировке решения действующего канцлера Олафа Шольца.

«Ответ на этот вопрос — да», — цитирует Хабека ТАСС. Он подчеркнул, что готов изменить текущую политику Германии в отношении поставок вооружений Украине, исходя из ситуации, которая складывается в регионе.

Шольц ранее назвал однозначным решение отказаться от поставок крылатых ракет Taurus Киеву. По его словам, это было бы неправильным решением. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил ФРГ о предоставлении Taurus. По его словам, с их помощью он мог бы атаковать Крымский мост.

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Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, выдвигаясь на пост канцлера от партии «Зеленые», заявил, что разрешит поставки крылатых ракет Taurus Украине в случае своего избрания. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о корректировке решения действующего канцлера Олафа Шольца. «Ответ на этот вопрос — да», — цитирует Хабека ТАСС. Он подчеркнул, что готов изменить текущую политику Германии в отношении поставок вооружений Украине, исходя из ситуации, которая складывается в регионе. Шольц ранее назвал однозначным решение отказаться от поставок крылатых ракет Taurus Киеву. По его словам, это было бы неправильным решением. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил ФРГ о предоставлении Taurus. По его словам, с их помощью он мог бы атаковать Крымский мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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