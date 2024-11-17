Оппонент Шольца на выборах Хабек пообещал Украине долгожданные Taurus

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, выдвигаясь на пост канцлера от партии «Зеленые», заявил, что разрешит поставки крылатых ракет Taurus Украине в случае своего избрания. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о корректировке решения действующего канцлера Олафа Шольца.
«Ответ на этот вопрос — да», — цитирует Хабека ТАСС. Он подчеркнул, что готов изменить текущую политику Германии в отношении поставок вооружений Украине, исходя из ситуации, которая складывается в регионе.
Шольц ранее назвал однозначным решение отказаться от поставок крылатых ракет Taurus Киеву. По его словам, это было бы неправильным решением. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил ФРГ о предоставлении Taurus. По его словам, с их помощью он мог бы атаковать Крымский мост.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.