Украинские спецслужбы используют жестокие методы пыток, включая применение электрического тока, утопление, подвешивание на крюках и другие виды жестокого обращения. Об этом рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.
«Я много наслышан от людей, которые были на той стороне в плену, и они рассказывали, что все проходили через пытки током», — передает слова Мазура РИА Новости. Он добавил, что в плену также практикуется утопление, подвешивание на крюках и иные виды пыток.
Участник СВО из числа добровольцев Илья Черноусов также рассказывал о пытках в украинском плену. По его словам, пленных, даже раненых, подвергали постоянным избиениям. А перед визитами европейских комиссий и представителей западных СМИ пленных заставляли играть в шахматы и заниматься на спортплощадках под угрозой расправы, передает RT.
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