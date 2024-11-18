Экс-сотрудник СБУ рассказал, как на Украине пытают людей

Экс-сотрудник СБУ: украинские силовики используют пытки током и утоплением
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В СБУ используют различные виды давления, заявил Мазур
В СБУ используют различные виды давления, заявил Мазур Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы используют жестокие методы пыток, включая применение электрического тока, утопление, подвешивание на крюках и другие виды жестокого обращения. Об этом рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

«Я много наслышан от людей, которые были на той стороне в плену, и они рассказывали, что все проходили через пытки током», — передает слова Мазура РИА Новости. Он добавил, что в плену также практикуется утопление, подвешивание на крюках и иные виды пыток.

Участник СВО из числа добровольцев Илья Черноусов также рассказывал о пытках в украинском плену. По его словам, пленных, даже раненых, подвергали постоянным избиениям. А перед визитами европейских комиссий и представителей западных СМИ пленных заставляли играть в шахматы и заниматься на спортплощадках под угрозой расправы, передает RT.

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Украинские спецслужбы используют жестокие методы пыток, включая применение электрического тока, утопление, подвешивание на крюках и другие виды жестокого обращения. Об этом рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур. «Я много наслышан от людей, которые были на той стороне в плену, и они рассказывали, что все проходили через пытки током», — передает слова Мазура РИА Новости. Он добавил, что в плену также практикуется утопление, подвешивание на крюках и иные виды пыток. Участник СВО из числа добровольцев Илья Черноусов также рассказывал о пытках в украинском плену. По его словам, пленных, даже раненых, подвергали постоянным избиениям. А перед визитами европейских комиссий и представителей западных СМИ пленных заставляли играть в шахматы и заниматься на спортплощадках под угрозой расправы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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