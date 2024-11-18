Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении воздушного пространства

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Рютте обвинил РФ в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками
Рютте обвинил РФ в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства альянса ракетами и беспилотниками Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Российскую Федерацию в том, что государство якобы постоянно нарушает воздушное пространство альянса ракетами и беспилотниками. Свое заявление Рютте сделал на пресс-конференции в Брюсселе с премьером Руминии. Доказательств генсек НАТО не привел. 

«Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге», — сказал Рютте. Его слова приводит РИА Новости. Генсек НАТО так же заявил, что Россия якобы нарушает воздушное пространство альянса, учитывая при этом важность систем ПВО. 

Рютте подчеркнул что НАТО заботится о безопасности в черноморском регионе. Кроме того, альянс намерен защищать всех своих союзников. 

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обвинил Российскую Федерацию в том, что государство якобы постоянно нарушает воздушное пространство альянса ракетами и беспилотниками. Свое заявление Рютте сделал на пресс-конференции в Брюсселе с премьером Руминии. Доказательств генсек НАТО не привел.  «Повторяющиеся проникновения БПЛА и ракет России в воздушное пространство НАТО опасны и неприемлемы. НАТО уже усилила свою ПВО на восточном фланге», — сказал Рютте. Его слова приводит РИА Новости. Генсек НАТО так же заявил, что Россия якобы нарушает воздушное пространство альянса, учитывая при этом важность систем ПВО.  Рютте подчеркнул что НАТО заботится о безопасности в черноморском регионе. Кроме того, альянс намерен защищать всех своих союзников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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