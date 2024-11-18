Прокуратура ХМАО наказала предприятие, задержавшее зарплату подросткам

Прокуратура Мегиона (ХМАО) привлекла к ответственности бухгалтера и директора муниципального предприятия за задержку зарплаты подросткам за летнюю подработку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«Подростки в летнее время осуществляли трудовую деятельность в одном из муниципальных учреждений города. Однако после их увольнения окончательный расчет с ними произведен с нарушением установленного законом срока», — сообщается на сайте прокуратуры региона.
Главный бухгалтер привлечен к административной ответственности по статье «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Директор привлечен к дисциплинарной ответственности.
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