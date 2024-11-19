Челябинский владелец «Красного и Белого» признался, что пил огуречный лосьон

Основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» из Челябинской области Сергей Студенников заявил, что в юности пил огуречный лосьон и тройной одеколон. По словам Студенникова, он до сих пор помнит вкус этих жидкостей.
«В 1985 году, когда началась горбачевская антиалкогольная кампания, мне как раз исполнилось 18 лет — по закону можно было официально покупать алкоголь. Правда, купить то, что хотелось, я не мог — его просто не было. Я по сей день помню вкус огуречного лосьона, тройного одеколона и всевозможных спиртовых жидкостей», — заявил Студенников в интервью РБК.
Также Студенников рассказал, что в юности он потерял сознание в давке при входе в магазин, торговавший спиртным. По мнению Студенникова, уровень потребления спиртного со времен его юности снизился. Сейчас в так называемой маргинальной «алкогольной» категории населения всего процента два потребителей.
«Я родился и вырос в городе Бакал в Челябинской области — это город, где живут горняки и шахтеры. И я помню, как люди вне зависимости от времени года лежали на улице в непотребном состоянии. Сегодня, приезжая туда, я этого не вижу. Сегодня, по большому счету, у нас общество трезвое, особенно наши дети и внуки. В массе своей наш народ сегодня трезвый», — заявил Студенников.
Сеть «К &Б» специализируется на продаже спиртных напитков и продовольственных товаров, Первая торговая точка была открыта в Копейске. Сейчас сеть насчитывает более 13 тысяч магазинов.
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