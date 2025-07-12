12 июля 2025

Челябинские ученые создали уникальный испытательный стенд для труб большого диаметра

Ученые челябинского ЮУрГУ создали первый стенд для испытания труб до 1220 мм
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый стенд позволит испытывать трубы диаметром до 1220 мм
Новый стенд позволит испытывать трубы диаметром до 1220 мм Фото:

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске разработали первый в России испытательный стенд для труб диаметром до 1220 мм. Оборудование позволяет проводить комплексные исследования прочности, долговечности и устойчивости труб большого диаметра к различным механическим и сейсмическим нагрузкам. Об этом сообщил профессор ЮУрГУ Дмитрий Ардашев.

«Впервые в России изготовлен стенд для испытания на изгиб, долговечность и так далее труб диаметром до 1220 мм. Он уникален не только величиной, но и номенклатурой испытаний, имитирующих самые разнообразные воздействия на трубу при помощи специальных следящих гидроприводов. Результат — прогноз безопасности нефтепроводов и перечень аварийных рисков вплоть до точных дат поверки и поправочных коэффициентов», — рассказал ТАСС Ардашев.

Разработка предназначена для производителей и операторов нефтегазового оборудования. По словам ученых, в конструкции стенда используется 85% отечественных и 15% немецких комплектующих. Основу системы составляют восемь следящих гидроприводов с гидростатическими направляющими, которые обеспечивают высокую точность моделирования различных воздействий на трубы. Проект реализуется совместно с ООО «Уральский инжиниринговый центр».

Ранее в Челябинске создан опытный образец системы противовоздушной обороны для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Данная система способна в автоматическом режиме выявлять присутствие дронов и производить их уничтожение.

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Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске разработали первый в России испытательный стенд для труб диаметром до 1220 мм. Оборудование позволяет проводить комплексные исследования прочности, долговечности и устойчивости труб большого диаметра к различным механическим и сейсмическим нагрузкам. Об этом сообщил профессор ЮУрГУ Дмитрий Ардашев. «Впервые в России изготовлен стенд для испытания на изгиб, долговечность и так далее труб диаметром до 1220 мм. Он уникален не только величиной, но и номенклатурой испытаний, имитирующих самые разнообразные воздействия на трубу при помощи специальных следящих гидроприводов. Результат — прогноз безопасности нефтепроводов и перечень аварийных рисков вплоть до точных дат поверки и поправочных коэффициентов», — рассказал ТАСС Ардашев. Разработка предназначена для производителей и операторов нефтегазового оборудования. По словам ученых, в конструкции стенда используется 85% отечественных и 15% немецких комплектующих. Основу системы составляют восемь следящих гидроприводов с гидростатическими направляющими, которые обеспечивают высокую точность моделирования различных воздействий на трубы. Проект реализуется совместно с ООО «Уральский инжиниринговый центр». Ранее в Челябинске создан опытный образец системы противовоздушной обороны для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Данная система способна в автоматическом режиме выявлять присутствие дронов и производить их уничтожение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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