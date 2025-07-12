Под Челябинском в тройном ДТП погибла женщина

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Сосновском районе Челябинской области. Столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибла женщина, еще трое получили травмы, сообщили URA.RU в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, 13 июля в 08:00 на автодороге „Западный обход Челябинска“, водитель автомобиля „Мазда Демио“ не выбрал безопасную скорость движения. Он совершил столкновение с впереди идущим автомобилем „Форд Транзит“, после чего выехал на полосу встречного движения. Здесь он врезался во встречно двигавшийся автомобиль „Фольксваген Поло“, — уточнили в ведомстве.
Как сообщили в ГИБДД, в результате ДТП пассажирка «Фольксваген Поло» в возрасте от 60 до 70 лет (личность устанавливается), скончалась на месте от полученных травм. Водитель и еще одна пассажирка этой легковушки, а также пассажир автомобиля «Мазда Демио» получили травмы и были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
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