Врач из Челябинска посоветовала аллергикам обращаться к психотерапевту

Аллергия способна не только ухудшить физическое состояние, но и значительно повлиять на психоэмоциональное здоровье человека. В этом случае лучше обратиться за медицинской помощью. Об этом рассказала врач-психиатр Областной психоневрологической больницы №1 Яна Мокина.
«Симптомы аллергии ухудшают не только физическое состояние, но и психическое. Особенно изматывают ночные проявления аллергии — из-за них нарушается сон, а днем человек чувствует усталость и не может сосредоточиться. Постоянное ожидание нового приступа добавляет стресса, увеличивая тревожность. Если аллергия влияет на ваше настроение и качество жизни — это повод обратиться не только к аллергологу, но и к психотерапевту», — пояснила Яна Мокина.
Психиатр отмечает, что видимые проявления аллергии, такие как сыпь, покраснения или шелушение кожи, часто становятся источником внутреннего напряжения и дискомфорта. Из-за внешних изменений многие пациенты начинают стесняться своей внешности, ограничивают общение и становятся более замкнутыми. Аллергическая астма также может ограничивать физическую активность, приводя к дополнительному стрессу на фоне частых приступов одышки.
Мокина подчеркнула, что обострение аллергии создает двойную нагрузку — физическую и эмоциональную. Стресс не является прямым аллергеном, однако способен усиливать симптомы болезни и увеличивать частоту обострений. В связи с этим в комплексной терапии нередко применяют противотревожные препараты, а работа с психологом или психотерапевтом помогает выявить и устранить дополнительные факторы, усугубляющие течение заболевания.
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