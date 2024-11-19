Челябинке после инсульта не выдали жизненно важные лекарства

19 ноября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Женщина вынуждена покупать препараты за свой счет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительнице Челябинска, матери участника СВО после инсульта не выдали ряд жизненно важных препаратов, которые нужно принимать регулярно для скорейшего восстановления. Лекарства относятся к категории льготных, но ни в поликлинике, ни в минздраве их не нашлось, рассказала URA.RU родственница семьи. «После инсульта маме мужа должны были выдать лекарства, часть дали, остальные покупали сами. Ей 72 года, надо восстанавливаться, а те таблетки, что выдали, уже закончились», — сообщила URA.RU родственница. Сын женщины находится на спецоперации. В семье обратились через госуслуги в минздрав, там перенаправили запрос в поликлинику. В поликлинике ответили, что препараты закупает минздрав. Родным женщины сообщили, что часть лекарств уже выдана, остальные они получат после оформления инвалидности по федеральной льготе, однако медикаменты были нужны еще вчера. В пресс-службе регионального минздрава на запрос URA.RU ответили, что пациентка получит лекарства до конца недели. «Пациентка соответствии с установленным диагнозом обеспечивается лекарственными препаратами по федеральной кардиологической программе. В пятницу медорганизация подала заявку и пациентка была включена в реестр по региональной льготе по заболеванию сахарный диабет. Будет обеспечена необходимыми препаратами до конца недели», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Челябинска, матери участника СВО после инсульта не выдали ряд жизненно важных препаратов, которые нужно принимать регулярно для скорейшего восстановления. Лекарства относятся к категории льготных, но ни в поликлинике, ни в минздраве их не нашлось, рассказала URA.RU родственница семьи. «После инсульта маме мужа должны были выдать лекарства, часть дали, остальные покупали сами. Ей 72 года, надо восстанавливаться, а те таблетки, что выдали, уже закончились», — сообщила URA.RU родственница. Сын женщины находится на спецоперации. В семье обратились через госуслуги в минздрав, там перенаправили запрос в поликлинику. В поликлинике ответили, что препараты закупает минздрав. Родным женщины сообщили, что часть лекарств уже выдана, остальные они получат после оформления инвалидности по федеральной льготе, однако медикаменты были нужны еще вчера. В пресс-службе регионального минздрава на запрос URA.RU ответили, что пациентка получит лекарства до конца недели. «Пациентка соответствии с установленным диагнозом обеспечивается лекарственными препаратами по федеральной кардиологической программе. В пятницу медорганизация подала заявку и пациентка была включена в реестр по региональной льготе по заболеванию сахарный диабет. Будет обеспечена необходимыми препаратами до конца недели», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.