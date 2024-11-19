Челябинке после инсульта не выдали жизненно важные лекарства

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, медсестра, препараты, лекарства, шкаф с лекарствами, онкоурология, старшая медсестра
Женщина вынуждена покупать препараты за свой счет Фото:

Жительнице Челябинска, матери участника СВО после инсульта не выдали ряд жизненно важных препаратов, которые нужно принимать регулярно для скорейшего восстановления. Лекарства относятся к категории льготных, но ни в поликлинике, ни в минздраве их не нашлось, рассказала URA.RU родственница семьи.

«После инсульта маме мужа должны были выдать лекарства, часть дали, остальные покупали сами. Ей 72 года, надо восстанавливаться, а те таблетки, что выдали, уже закончились», — сообщила URA.RU родственница. Сын женщины находится на спецоперации.

В семье обратились через госуслуги в минздрав, там перенаправили запрос в поликлинику. В поликлинике ответили, что препараты закупает минздрав. Родным женщины сообщили, что часть лекарств уже выдана, остальные они получат после оформления инвалидности по федеральной льготе, однако медикаменты были нужны еще вчера. В пресс-службе регионального минздрава на запрос URA.RU ответили, что пациентка получит лекарства до конца недели.

«Пациентка соответствии с установленным диагнозом обеспечивается лекарственными препаратами по федеральной кардиологической программе. В пятницу медорганизация подала заявку и пациентка была включена в реестр по региональной льготе по заболеванию сахарный диабет. Будет обеспечена необходимыми препаратами до конца недели», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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Жительнице Челябинска, матери участника СВО после инсульта не выдали ряд жизненно важных препаратов, которые нужно принимать регулярно для скорейшего восстановления. Лекарства относятся к категории льготных, но ни в поликлинике, ни в минздраве их не нашлось, рассказала URA.RU родственница семьи. «После инсульта маме мужа должны были выдать лекарства, часть дали, остальные покупали сами. Ей 72 года, надо восстанавливаться, а те таблетки, что выдали, уже закончились», — сообщила URA.RU родственница. Сын женщины находится на спецоперации. В семье обратились через госуслуги в минздрав, там перенаправили запрос в поликлинику. В поликлинике ответили, что препараты закупает минздрав. Родным женщины сообщили, что часть лекарств уже выдана, остальные они получат после оформления инвалидности по федеральной льготе, однако медикаменты были нужны еще вчера. В пресс-службе регионального минздрава на запрос URA.RU ответили, что пациентка получит лекарства до конца недели. «Пациентка соответствии с установленным диагнозом обеспечивается лекарственными препаратами по федеральной кардиологической программе. В пятницу медорганизация подала заявку и пациентка была включена в реестр по региональной льготе по заболеванию сахарный диабет. Будет обеспечена необходимыми препаратами до конца недели», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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