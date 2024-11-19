Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные для боев против РФ

20 ноября 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне отказались комментировать использование ракет ATACMS в регионах РФ Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки намерены продолжить предоставление разведывательных данных Украине, чтобы помочь улучшить ее позиции на поле боя против России. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер в ходе пресс-конференции во вторник 19 ноября. «Делились ли мы данными разведки с Украиной, ожидая, что это улучшит ее положение на поле боя? Да, и мы продолжим это делать», — цитирует Миллера РИА Новости. При этом Миллер отказался комментировать вопросы касательно возможного использования ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Он также воздержался от заявлений о том, означает ли это вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине. Как сообщало URA.RU ранее, украинские военные ночью 19 ноября первый раз атаковали Брянскую область с помощью американской дальнобойной ракеты ATACMS. Все шесть ракет были сбиты, однако фрагменты одной из них попали на территорию военного предприятия в регионе, никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки намерены продолжить предоставление разведывательных данных Украине, чтобы помочь улучшить ее позиции на поле боя против России. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер в ходе пресс-конференции во вторник 19 ноября. «Делились ли мы данными разведки с Украиной, ожидая, что это улучшит ее положение на поле боя? Да, и мы продолжим это делать», — цитирует Миллера РИА Новости. При этом Миллер отказался комментировать вопросы касательно возможного использования ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Он также воздержался от заявлений о том, означает ли это вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине. Как сообщало URA.RU ранее, украинские военные ночью 19 ноября первый раз атаковали Брянскую область с помощью американской дальнобойной ракеты ATACMS. Все шесть ракет были сбиты, однако фрагменты одной из них попали на территорию военного предприятия в регионе, никто не пострадал.