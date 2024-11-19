Российский регион впервые атаковали американские ATACMS: главное об СВО за 19 ноября

Украинские военные ночью 19 ноября первый раз атаковали Брянскую область с помощью американской дальнобойной ракеты ATACMS. Все шесть ракет были сбиты, однако фрагменты одной из них попали на территорию военного предприятия в регионе, никто не пострадал. В связи с произошедшим министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подобное является сигналом Запада для эскалации украинского конфликта. Главное об СВО к вечеру 19 ноября — в материале URA.RU.
ВСУ впервые атаковали Россию дальнобойными ракетами
Украинская армия ночью 19 ноября выпустила шесть дальнобойных ракет ATACMS производства США в сторону Брянской области. В Минобороны подтвердили факт атаки. Отмечается, что фрагменты одной из ракет попали на территорию военного предприятия, пострадавших не было обнаружено. Однако позже, вслед за американскими ракетами, регион атаковали семь БПЛА Украины. Средства ПВО сбили их в воздухе.
В связи с произошедшим министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что подобное является признаком того, что западные страны хотят эскалации конфликта.
Помимо прочего, президент Украины Владимир Зеленский отказался подтверждать факт атаки на российский регион. Он ответил, что у Киева есть много дальнобойного оружия, все оно будет задействовано в боевых действиях.
Зеленский хочет снизить военный потенциал РФ
После получения разрешения на удары по РФ Зеленский сообщил, что страна планирует расширить свои возможности по снижению военного потенциала российской стороны. По его словам, важно добавить количество возможностей, которыми можно снизить военный потенциал.
Новая ядерная доктрина РФ и реакция Запада на нее
Президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину в стране — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Среди основных ее положений — применение ядерного вооружения рассматривается как крайняя мера, чтобы защитить суверенитет страны. Также Россия вынуждена пересмотреть критерии использования этого вида оружия из-за новых угроз и военных вызовов в мире.
В связи с обновлением ядерной доктрины в России в западных странах начало нарастать напряжение. Кроме того, произошел обвал финансовых рынков в мире. Так, индекс S&P 500 потерял 0,3%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на четыре базисных пункта. Она достигла отметки в 4,37%.
При этом в Вашингтоне отказались отвечать на изменения в российской ядерной доктрине. США не будут в ответ корректировать свою доктрину и боеготовность ядерных сил страны.
Песков объяснил, почему СВО длится так долго
Операция ВС РФ на Украине идет дольше запланированного и будет продолжаться еще некоторое время. Это обусловлено эскалацией первоначального противостояния с украинским правительством до уровня конфликта с участием стран НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ВС РФ взяли под контроль Новоселидовку
В ДНР российские военные освободили еще один населенный пункт — Новоселидовку. Операцию провели подразделения группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.
ВС России зачистили промзону у Купянска и взяли ее под контроль
Вооруженные силы РФ завершили зачистку промышленной территории в районе города Купянск в Харьковской области. Теперь она находится под их контролем на расстоянии 3,5 километров. В результате операции были уничтожены два центра управления БПЛА и несколько подразделений ВСУ. Среди уничтоженного в ходе операции вооружения значатся самоходная артиллерийская установка (САУ) Krab и «Богдана», танк Т-64, семь минометных расчетов и две артиллерийские системы.
В ответ на действия российских сил украинские подразделения и наемники предприняли попытки отвоевать потерянные позиции. В ходе боевых действий был захвачен в плен один из наемников, который рассказал, что его призвали в ряды ВСУ всего месяц назад и отправили на передовую без соответствующей подготовки.
В Курской области БПЛА «Молния-2» уничтожил живую силу и технику ВСУ
На территории Курской области российские военные эффективно используют новейшие беспилотники типа «Молния-2». Эти дроны уже ликвидировали значительное количество военной техники и военных ВСУ. Одним из ключевых преимуществ «Молний» перед другими типами дронов является их дальность полета. Кроме того, эти аппараты оборудованы катапультой, передает «Пятый канал».
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