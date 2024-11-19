Госдеп отправит 100 млн долларов на обслуживание техники ВСУ

20 ноября 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

США намерены направить 100 млн долларов на ремонт находящейся на Украине военной техники Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственный департамент США одобрил заказ на обслуживание предоставленной Киеву техники и систем, которые задействованы в конфликте с Россией. Его общая сумма составляет 100 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. «Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования. Оценочная стоимость — 100 миллионов долларов», — цитирует сообщение Пентагона РИА Новости. Также в штаб-квартире Министерства обороны США уточнили, что данный шаг направлен на удовлетворение срочной потребности Украины в обслуживании американских военных систем. Представители ведомства подчеркнули, что такая поддержка поможет снизить финансовые затраты за счет более быстрого и эффективного процесса ремонта. Как сообщало URA.RU ранее, в США намерены продолжить предоставление разведывательных данных Украине, чтобы помочь улучшить ее позиции на поле боя. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он отказался комментировать вопросы касательно возможного использования ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственный департамент США одобрил заказ на обслуживание предоставленной Киеву техники и систем, которые задействованы в конфликте с Россией. Его общая сумма составляет 100 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. «Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Украины общего заказа на обслуживание поставленных армией США систем и сопутствующего оборудования. Оценочная стоимость — 100 миллионов долларов», — цитирует сообщение Пентагона РИА Новости. Также в штаб-квартире Министерства обороны США уточнили, что данный шаг направлен на удовлетворение срочной потребности Украины в обслуживании американских военных систем. Представители ведомства подчеркнули, что такая поддержка поможет снизить финансовые затраты за счет более быстрого и эффективного процесса ремонта. Как сообщало URA.RU ранее, в США намерены продолжить предоставление разведывательных данных Украине, чтобы помочь улучшить ее позиции на поле боя. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он отказался комментировать вопросы касательно возможного использования ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS.